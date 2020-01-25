武漢肺炎男台商隱瞞到舞廳 醫師：很可惡！

醫師提醒，若民眾有發燒或呼吸道等疑似症狀，不要隱瞞旅遊史或接觸史；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林惠琴攝）

2020-01-25 23:41:31

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，台灣已確診3例境外移入個案，其中1例為50多歲男台商，一度隱瞞發病後曾到高雄市苓雅區金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎）的活動史，衛生單位尚無法掌握其在舞廳接觸者，醫師直言「很可惡！」，恐成疫情防守最可能的破口。

該名男性1月24日確診，隱瞞曾於22日下午到金巴黎舞廳，直到舞廳小姐出現不適、確認台商罹患武漢肺炎，趕緊向衛生單位通報才揭露。

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台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，該名台商在舞廳未戴口罩活動2小時，通常舞廳空氣不流通且人們近距離接觸，容易提高傳染風險，實在「很麻煩」，此為目前為止，最接近引發社區感染的事件，擔心成防疫破口。

黃立民建議，相關傳染者應會就近在高雄市就醫，因此當地醫療院所要提高警覺，針對有發燒或呼吸道症狀者，主動詢問有無金巴黎舞廳活動史，同時呼籲民眾不要隱瞞，否則疾病恐進一步傳染給自己的親友。

台北市立聯合醫院胸腔重症醫師蘇一峰直言該名個案「很可惡！」，認為將成為國內目前防疫的最大漏洞。舞廳空氣不流通，加重傳染機會，但他分析中國確診個案發現，約2至3成患者不會發燒，可能只是以普通感冒的形式出現，容易被忽略，卻具有傳染力，恐是很大的威脅。

蘇一峰指出，國際期刊《刺胳針》（The Lancet）最新刊登中國武漢肺炎先前確診41名患者病況，死亡率高達15%，提醒與確診患者同一時間在舞廳活動的民眾要盡快通報，不要隱瞞，以免釀成更大疫情。

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