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武漢肺炎》停留武漢台商人數追管中 陸委會尚未接獲求援

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若台商想要回台，可聯繫陸委會。（記者林惠琴攝）

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若台商想要回台，可聯繫陸委會。（記者林惠琴攝）

2020-01-23 19:48:26

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，武漢已封城，外界關注台商回不來，我國陸委會表示，據了解，在武漢工作的台商約2千多名，近期適逢春節連假，停留當地人數仍在掌握中，但尚未接獲有人聯繫求援，提醒若有需要可聯繫陸委會，將提供協助。

陸委會法政處處長蔡志儒表示，在武漢工作的台商約2千多名，但放假後，已陸續返台，尚有多少人停留當地仍在掌握中，因為可能涉及工作是否輪休等不同的樣態。不過，目前尚未接獲有人聯繫求援，只有一位台商家屬詢問如何返台等相關情況。

陸委會也強調，對於當前尚停留於武漢的台商，可透過陸委會建立的台商登錄資料一一追管，主動對其表示關懷，以了解當地實際情況。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，如果台商想要回來，健康權是受到我們的保護的，有需要就聯繫陸委會，會提供相關協助。

陳時中也提到，針對目前在台的武漢團，每天均有請領隊要進行量測體溫等相關健康監測，一有身體不舒服就回報觀光局與衛福部，目前尚無有症狀的情況，代表一切情況無異常。

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