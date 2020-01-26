武漢肺炎》台商罹病竟趴趴跑 法務部深夜下令「嚴辦」！

法務部深夜下令嚴辦不遵守防疫規定的武漢肺炎患者。（記者吳政峰攝）

2020-01-26 01:13:07

〔記者吳政峰／台北報導〕一名在中國經商的高雄男子感染武漢肺炎，卻還跑去舞廳作樂，造成人心惶惶，高雄市衛生局接獲通報後火速重罰他30萬元，法務部也認為此舉非同小可，25日深夜下令「嚴辦」，追查他是否有違反傳染病防治法，一旦查明罪行屬實，最重可處3年徒刑。

法務部指出，該名台商未配合防疫措施，出入高雄某舞廳，可能造成他人遭受傳染或疫情蔓延危險，恐涉刑責，已要求檢警依法嚴辦。法務部長蔡清祥也呼籲罹患武漢肺炎民眾，應確實遵行主管機關防疫指示，以免觸法。

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法務部強調，該名台商因涉有傳染病防治法第62條罪嫌，高雄地檢署已啟動查緝民生犯罪聯繫平臺，由該署、高雄市政府警察局、衛生局組成聯合專案小組，並指派一位主任檢察官負責，即刻啟動偵查，依法究責。

法務部解釋，若明知自己罹患武漢肺炎，不遵行主管機關指示，例如：違反應居家自主管理或隔離或其他防疫措施相關指示，仍恣意出入各場所，致傳染於人者，將涉嫌違反傳染病防治法第62條規定，可處最重3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，因此，明知自己已罹患該傳染病民眾，務必遵守主管機關指示，否則非僅處以行政罰鍰，檢警機關亦將依法從嚴訴追刑事責任。

蔡清祥則呼籲，為有效遏止中國武漢肺炎疫情對國內的影響及蔓延，應依衛生主管機關指示做好防疫措施，希望全國民眾一起提高警覺，並發揮道德勇氣，對於罹患武漢肺炎的個人，協助規勸遵守相關防疫指示，若發現故意違反規定者，並請隨時通報衛生主管機關或檢警機關，一起守護國人健康，及時阻絕疫情的蔓延。

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