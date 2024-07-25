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一夜狂風驟雨 斗南多處淹水台1線封路

台1線斗南林子段與台78線段之間積水達半個輪胎高，車輛受困進退兩難，消防人員前往協助脫困。（義消吳旻諭提供）

台1線斗南林子段與台78線段之間積水達半個輪胎高，車輛受困進退兩難，消防人員前往協助脫困。（義消吳旻諭提供）

2024/07/25 08:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風發威，雲林一夜狂風驟雨，古坑草嶺過去12小累積雨量達420毫米，造成山下大湖溪等溪流溪水暴漲，大埤台1線與台78線交界處附近積水有半個輪胎深，今（25日）上午6點多有3車輛行經受困，經消防人員協助脫困，該路段到大湖口溪橋封閉，其他斗南舊社、林子及大埤、斗六也有多處路段積水，用路人行經要注意或提前改道。

斗南民眾一早冒著狂風大雨外出工作，行經斗南舊社因道路積水不敢冒然通過，隨即又繞道，也因其他溪水暴漲溢堤路面積水不敢過去，在行經台1線與台78線交界處台1線路面樍水約有半個輪胎深，有3輛轎車困在路中進退兩難，消防局獲報前往協助脫困。

義消吳旻諭表示，昨天入夜後斗南雨勢增強，斗南消防分隊半夜獲報，舊社有處養牛牧場積水130公分有5人受困，派遣消防、義消人員協助撤離，有3人撤離、2人不願撤離要等水退，另今天凌晨1點40分左右三民路一處民宅積水100公分，斗南消防分隊獲報前往協助屋主撤離。

大埤鄉長林森寳指出，今早到鄉內巡視轄內因有多條大排溪水暴漲，多處稻田已成汪洋一片，其他村落狀況目前還好，豐田村因豐田大排已溢堤，村內有部分路段積水。

雲林縣消防局表示，包括大埤、斗南、斗六、虎尾等地都有部分路段有積水情況，此外還有多處有路樹傾倒情況，民眾外出要留意，不要冒險涉水。

台1線斗南林子段與台78線段之間積水達半個輪胎高，該路段目前封閉中。（義消吳旻諭提供）

台1線斗南林子段與台78線段之間積水達半個輪胎高，該路段目前封閉中。（義消吳旻諭提供）

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