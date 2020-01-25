武漢肺炎延燒 台灣增2例

武漢肺炎升溫，一名身著防護裝的護士，昨日在中國湖北省武漢市第五醫院檢查溫度計。（法新社）

2020-01-25 05:30:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕武漢肺炎再升溫！中央流行疫情指揮中心昨晚緊急召開記者會，宣布台灣確診病例新增兩例：一是男性台商、一是中國籍女性旅客，年紀皆約五十幾歲，都在一月二十一日入境。連同正好是當日確診的女性台商，國內共三例境外移入確診病例。

一是男台商 一是武漢團女客

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中說明，一例是台灣籍五十多歲男性，在武漢經商，二十一日從武漢返台，二十三日去診所就醫，確認為新型冠狀病毒陽性。另一例是五十多歲中國籍女性，二十一日參加旅遊團從武漢來台遊玩，二十三日發燒就醫，第一時間檢驗為流感，再經病毒檢驗後，確認為武漢肺炎。

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武漢台商 返台前即發燒

陳時中表示，武漢台商二十日在武漢就已有感冒症狀，因服用感冒藥止咳退燒，所以二十一日入境時沒被發現。他本人一直以為只是感冒，二十三日再到診所治療後，因為有武漢旅遊或居住史，進入通報體系檢疫，確診是武漢肺炎。

另一例中國武漢旅遊團女性團員，原定一月二十八日離開台灣，發現為武漢肺炎後，馬上停止旅行，目前其他團員尚未有相關症狀出現。

女客接觸19人 全都掌握

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，兩確診病例並非搭同班飛機來台，台商返台後，外出都有戴口罩，風險相對較低。陳時中表示，疫調人員已進行訪視，針對台商接觸過的二十六人（密切接觸十一人）都有掌握。中國籍女性跟著旅行團行程走，密切接觸十九人，也都掌握中。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至一月二十四日下午四點，共通報一百六十八名個案，其中三名確診、四十二名排除、二十三例初驗陰性，其餘仍待檢驗。

因應武漢肺炎疫情加劇，觀光局頒布中國禁遊令，宣布今天零時起至一月三十一日止，旅行業暫停組團前往中國大陸地區（不含港澳）旅遊。

面對疫情升高，陳時中表示，將加強國際機場、小三通港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，強調台灣口罩絕對夠，民眾不要因擔心而囤積。

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