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落花生價低 農糧署長：雲林縣長應覺得很可恥

農糧署署長胡忠一（見圖）批雲林縣長張麗善：「落花生價低，當縣長應該要覺得很可恥。」（記者吳欣恬攝）

農糧署署長胡忠一（見圖）批雲林縣長張麗善：「落花生價低，當縣長應該要覺得很可恥。」（記者吳欣恬攝）

2019-11-20 19:00:11

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會今（20）日起輔導農會和農民團體以每台斤40元以上的價格收購花生，下午農糧署召集雲林各農會和盤商組成的落花生協會開會，告知收購執行細節。農糧署署長胡忠一狠批雲林縣長張麗善：「落花生價低，當縣長應該要覺得很可恥。」他更直言，農會如果不能確保農民收益，沒有存在的必要。

胡忠一表示，花生收成後，要曝曬一週，農民曬完後沒地方保存，會希望盤商盡快收購，且花生對溼度溫度敏感，高溫潮溼下，黃麴毒素就會出現，因此，盤商如果聯手壓低價格，農民也只能接受。

今年減產 收購價本為近10年最高

但他說，今年減產18％，原本產地收購價是近10年最高，現在盤商聯合操作壓低，進口花生每台斤都要40多元，怎麼跟農民用不到40元買？這樣是不道德。

胡忠一表示，地方政府應該是和中央合作，增加農民收益，不是為了選舉操作，放話壓低價格。令人不可思議。他也暗指雲林縣長張麗善，雲林是國內花生最大的產區，「落花生價低，當縣長應該要覺得很可恥」、「好像她沒責任，都跟中央唱反調」。他表示，地方應該和中央合作，全力幫助農民把價格拉高才對，為了選舉可以犧牲農民，很不可思議。

胡忠一說，二期花生種植成本每台斤約40元，如果產地價不到40元，農民等於血本無歸，所以農委會希望盤商至少用40元收購，不到40的話，農委會就輔導農民團體進來收購，會依品質有不同收購價，如果不到40元，價差就由政府協助補到40，讓地方盤商不敢操作價格。

胡忠一說，今年花生減產，預期投入的金額和收購的數量不會太多。雲林第二期花生種植面積約9000公頃，以一公頃2.6噸產量計算，總共約2萬公噸左右。農會收購後的花生沒空間放，輔導合作社釋出夏季蔬菜的滾動式倉儲拿來冰花生，農委會補助電費，並跟加工廠媒合，加工製作花生粉、花生油等。

胡忠一強調，政府不是故意要開放花生進口，而是在WTO下，已用關稅配額和「特別防衛措施（SSG）」兩種機制在保護花生，國內只有10種作物同時受兩種機制保護。

胡忠一更直言，農會存在價值就是確保農民收益，對抗中間剝削，如果農會不具此功能，沒有存在的必要。

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