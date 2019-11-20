40元收購花生 張嘉郡批：農委會「顧」選舉

國民黨雲林海線立委參選人張嘉郡（右3）與花生農召開記者會，呼籲農委會主委陳吉仲拿出專業，不要一昧顧選舉。（記者黃淑莉攝）

2019-11-20 13:59:20

［記者黃淑莉／雲林報導］國民黨雲林縣第一選區（海線）立委參選人張嘉郡今天與多名花生農召開「陳吉仲顧選舉．花生農流目屎」記者會，張嘉郡呼籲，農委會主委陳吉仲拿出農委會主委的專業，不要一昧「顧」選舉。

花生農林一民說，他栽種5分多地，本月10日採收，當時產地價格每台斤46元，曬了2天連絡盤商來購買，盤商卻說，政府要進口他們還在觀望要不要買，且要降價買，之後又透過親友介紹連絡10多位盤商，得到回應都一樣。

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林一民表示，花生已曬乾一定要賣掉，18日買了每台斤37元；另一位張姓農民，昨天賣每台斤35元。

張嘉郡指出，今天是抱著沈痛心情召開記者會，農委會11月12日在官網公開關稅配額權利金決標紀錄表，沒錯今年底前不會再進口，是先決標明年一月才要進口，但從那天起產地價格開始下跌。

張嘉郡說，農委會不要玩文字遊戲，要看清事實，為什麼要在這麼敏感的時間做決標？，讓盤商有預期心理，不怕買不到貨，造成價格一直下跌，農民流目屎。

張嘉郡痛批說，陳吉仲不承認錯，還威脅、恐嚇農民要開罰，難道農委會是東廠？呼籲陳吉仲拿出農委會主委的專業，不是一昧操弄選舉。

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