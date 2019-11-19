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張麗善指1月進口花生5000多噸 農糧署：傳言沒有道德

雲林花生正值產季。（資料照）

雲林花生正值產季。（資料照）

2019-11-19 13:34:00

〔記者吳欣恬／台北報導〕雲林縣長張麗善日前出示WTO決標紀錄，指農委會一月就要進口花生，導致現在盤商不願進場收購正值產季的雲林花生。農委會農糧署署長胡忠一今（19）日上午強調，農委會一月進口花生的傳言「這是不好而且沒有道德的」，呼籲盤商不要觀望，快進場收購。

國內花生正值產季，雲林縣虎尾鎮大約過一週多就會收穫完畢，以往此時都是盤商收購花生的時期，今年受到產量少的影響，價格偏高，造成盤商觀望。不過，雲林縣長張麗善日前拿出WTO決標紀錄表，指農委會已通過明年一月起將進口5000多噸花生，才是盤商遲未進場收購雲林花生的主因。

農委會農糧署署長胡忠一上午出席產銷履歷花生粽上市記者會表示，今年8月12日的豪雨，造成第二期花生收穫減少18%，花生的監控價格是每台斤35.2元，盤商如果用低於此價格收購，對農民是很大的傷害，完全不符成本。

胡忠一更直指，有人說今年品質不好或是一月馬上可以進口，「這是不好而且沒有道德的」，呼籲盤商不要受影響而觀望。

農委會主委陳吉仲為了讓雲林花生農民安心，今日下午立刻趕往雲林，將召開記者會公開說明。

農委會農糧署署長胡忠一（中）指出，農委會一月進口花生的傳言「這是不好而且沒有道德的」。（圖由農委會提供）

農委會農糧署署長胡忠一（中）指出，農委會一月進口花生的傳言「這是不好而且沒有道德的」。（圖由農委會提供）

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