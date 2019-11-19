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對抗「進口」假消息 陳吉仲宣布每台斤40元收購花生

農委會主委陳吉仲今天到雲林與立委蘇治芬、劉建國一起召開記者會澄清花生進口謠言。（記者黃淑莉攝）

農委會主委陳吉仲今天到雲林與立委蘇治芬、劉建國一起召開記者會澄清花生進口謠言。（記者黃淑莉攝）

2019-11-19 17:02:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林二期作花生進入產期，卻因傳出政府進口花生，盤商壓低價格收購，造成產地價格一週每台斤跌了5至10元，農委會主委陳吉仲今天下午到雲林召開記者會，宣布明天（20日）起啟動每台斤40元收購花生，保障農民權益。

陳吉仲今天下午3點與立委蘇治芬、劉建國及多位民進黨籍鄉鎮長及民意代表在虎尾鎮農會召開「維護花生農民權益，打擊謠言確保價格」記者會。

陳吉仲表示，針對有政治人物拿著一張關稅配額權利金決標紀錄表傳播花生進口價格每公斤30多元，這完全與事實不符，他說，配額內進口成本除花生進口到港價和關稅25%外，還要加上進口權利金，每公斤約65左右。

再發現假消息 依農產品市場交易法開罰

陳吉仲指出，對有心人士這樣的行為已影響花生的價格，農委會無法接受，已與法務部通過電話，即日起再發現就依「農產品市場交易法」開罰。

陳吉仲說，因為假消息已造成雲林產地花生一週每台斤下跌5至10元，因此，農委會明天起將透過虎尾等花生主要產區的農會啟動收購，每台斤40元。

陳吉仲強調，農民不用擔心只要把品質顧好，市場價格一定會上漲，若沒漲一週後農委會每台斤調高為42元收購，價格再沒漲二週後收購價44元，絕對不會讓花生農因有心人士操作政治議題，損失權益。

農委會主委陳吉仲今天到雲林宣布啟動花生收購，每台斤40元。（記者黃淑莉攝）

農委會主委陳吉仲今天到雲林宣布啟動花生收購，每台斤40元。（記者黃淑莉攝）

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