打造消防猛男 平鎮運動中心游泳池、健身房他們免費用

平鎮國民運動中心無償提供游泳池及健身器材，供鄰近3個分隊消防員組訓戰技及訓練體能。（記者李容萍攝）

2019-11-18 22:13:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮國民運動中心今年4月落成營運，運動中心執行長藍智敏與毗鄰的平鎮消防分隊多次交流，了解到消防員工作「水裡來，火裡去」，更經常得搬運重物救災、救人，18日與消防局第4大隊平鎮、山峰及復旦3個消防分隊簽約，即日起無償提供消防員泳池及健身房訓練，以表達對消防員執行任務高風險及工作辛勞的肯定及支持，希望藉此強化消防員的戰技，讓民眾的生命財產更有保障！

代表簽約的平鎮分隊分隊長簡奕帆表示，消防局為強化消防員出勤救災與救護勤務的安全，降低同仁執勤時的工作傷害，去年開始推動消防員戰術體能訓練，並培訓48位戰術體能指導員（種子教官），陸續採購基礎健身器材，供各分隊隊員使用鍛鍊體能，並辦理局長盃游泳比賽及首屆戰術體能競賽，鼓勵同仁加強訓練，提供表現舞台，包括農夫走路、負重熊爬、拖拉消防車等新項目，對於消防員更是新的挑戰。

請繼續往下閱讀...

消防局第4大隊大隊長戴明杉會後感謝平鎮國民運動中心對消防員的大力支持，讓消防員能保有強健的體魄，以應付高張力、高風險的消防工作，相信這3個分隊明年參加戰術體能競賽的成績也會突飛猛進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法