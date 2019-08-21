消防員製4國語言「救護Q&A」即刻救人不再比手畫腳

2019-08-21 00:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市義消總隊第五大隊長、立法委員吳琪銘參加土城頂埔消防分隊中元普度，和消防員聊起救護、救災時，與當地土城工業區外籍移工溝通及年長者健康安全問題，好奇詢問消防員，如何與移工與照護員溝通，隊員們苦笑回答多只能「比手畫腳」；新北消防好孕助產員黃煒翔整理出病患較常遇到的呼吸困難、胸悶與胸痛等十大症狀，製作出英語、泰文等4種語言的「救護Q&A」，20日立刻在救護一名由印尼籍照顧員照料的長期臥病者時派上用場。

義消大隊長吳琪銘一句話 黃煒翔細心巧製

立法委員吳琪銘熱心公益，擔任新北市義消第五大隊長，8月中旬他到位於土城工業區內的頂埔消防分隊參加中元普渡，與第五大隊長林永東、消防、義消幹部們祭拜好兄弟，祈求國泰民安、風調雨順，及全體消防、義消工作平安順利。

禮成之後，吳琪銘與隊員們聊起工業區雇用不少外籍移工，許多長者也由外籍照護員照顧，消防員救災、救護時如何與外籍人士溝通？消防員們當場比手畫腳自嘲，也有人說用猜的！

而攻讀博士的頂埔分隊隊員黃煒翔相當細心，馬上整理過去救護經驗中，較常遇到的傷病患主訴症狀、病史等，如呼吸困難、過敏、頭暈/頭痛、胸悶/胸痛、腹瀉/腹痛、肢體無力虛弱、嘔吐、發燒/發冷、虛弱、背痛十大問題，以google翻譯做成初稿，再由分隊長黃瑞麟協調轄區內聘有外籍移工廠商協助潤稿，完成英文、泰文、印尼文、越南文版4國語言的「救護Q&A」，近一週來隨車等待派上用場。

頂埔分隊20日下午執行一起急病救護時，恰巧遇到由印尼照服員照料的臥床患者，需要救護車，救護人員立即依印尼文版「救護Q&A」指引，瞭解病患有高血壓、心臟病史，且求救主訴發燒，立即將患者送醫，到院後提供醫護人員更正確病情資訊，讓外文版救護Q&A派上用場。

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