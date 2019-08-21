消防員製4國語言「救護Q&A」即刻救人不再比手畫腳

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市義消總隊第五大隊長、立法委員吳琪銘參加土城頂埔消防分隊中元普度，和消防員聊起救護、救災時，與當地土城工業區外籍移工溝通及年長者健康安全問題，好奇詢問消防員，如何與移工與照護員溝通，隊員們苦笑回答多只能「比手畫腳」；新北消防好孕助產員黃煒翔整理出病患較常遇到的呼吸困難、胸悶與胸痛等十大症狀，製作出英語、泰文等4種語言的「救護Q&A」，20日立刻在救護一名由印尼籍照顧員照料的長期臥病者時派上用場。
義消大隊長吳琪銘一句話 黃煒翔細心巧製
立法委員吳琪銘熱心公益，擔任新北市義消第五大隊長，8月中旬他到位於土城工業區內的頂埔消防分隊參加中元普渡，與第五大隊長林永東、消防、義消幹部們祭拜好兄弟，祈求國泰民安、風調雨順，及全體消防、義消工作平安順利。
禮成之後，吳琪銘與隊員們聊起工業區雇用不少外籍移工，許多長者也由外籍照護員照顧，消防員救災、救護時如何與外籍人士溝通？消防員們當場比手畫腳自嘲，也有人說用猜的！
而攻讀博士的頂埔分隊隊員黃煒翔相當細心，馬上整理過去救護經驗中，較常遇到的傷病患主訴症狀、病史等，如呼吸困難、過敏、頭暈/頭痛、胸悶/胸痛、腹瀉/腹痛、肢體無力虛弱、嘔吐、發燒/發冷、虛弱、背痛十大問題，以google翻譯做成初稿，再由分隊長黃瑞麟協調轄區內聘有外籍移工廠商協助潤稿，完成英文、泰文、印尼文、越南文版4國語言的「救護Q&A」，近一週來隨車等待派上用場。
頂埔分隊20日下午執行一起急病救護時，恰巧遇到由印尼照服員照料的臥床患者，需要救護車，救護人員立即依印尼文版「救護Q&A」指引，瞭解病患有高血壓、心臟病史，且求救主訴發燒，立即將患者送醫，到院後提供醫護人員更正確病情資訊，讓外文版救護Q&A派上用場。
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頂埔消防分隊消防員黃煒翔製英文、泰文、印尼文、越南文4國語言版救護Q&A字卡，救護臥病病患時，順利與印尼外籍照顧員溝通。（記者吳仁捷翻攝）
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新北市義消總隊第五大隊長吳琪銘（前排左3）到頂埔消防分隊參加中元普度，關切起消防員執勤時如何與土城工業區不少外籍移工及外籍照護員溝通，消防員黃煒翔製作英文、泰文、印尼文、越南文4國語言版救護Q&A字卡，也隨即派上用場。（記者吳仁捷翻攝）