墾丁「天寬地闊大山母」與國家公園有約活動12/7登場

墾管處舉辦「天寬地闊大山母」與國家公園有約活動，將於12月7日登上大山母山，圖為大山母山南望。（記者陳彥廷翻攝）

2019-11-18 19:24:27

［記者陳彥廷／屏東報導］位於墾丁南灣的大山母山雖然不高，但卻長久被視為恆春半島的「母山」，也是風水上4大守護靈的「左青龍」，但因為人跡罕至，步道縹緲，知道的人一直不多，墾丁國家公園管理處推出「天寬地闊大山母」與國家公園有約活動，邀請民眾走訪恆春半島的「環景制高點」。

恆春半島三面環海，不過範圍太大，能夠一次就「環遍海景」的地點不多，墾管處下個月就邀請民眾前來探擇秘境。

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墾管處指出，遊客到恆春旅遊時，赤牛嶺到南灣的大山母山（325公尺）間，其實是默默守護恆春城的山脈，也是坊間風水上4大守護靈之一的左青龍，沿著山脊走，走上大山母，在山頂上有一等三角點及一等衛星控制點，雖沒有大尖石山的傲人山勢，但卻有360度三面環海五星級的景觀，眺望整個恆春半島。

在大山母山，北方則可見另一等三角點的里龍山三台山、門馬羅山，往南則可見大、小尖石山，從墾丁大街、青蛙石、大圓山到鵝鑾鼻燈塔等景色一覽無遺，大片牧草風光的墾丁牧場就在腳下。西面龍鑾潭在恆春縱谷平原中，水色粼粼瀲灩著，台電的三架發電大風車，白色的扇似正緩緩撥弄身後天藍的海，沿岸的後壁湖漁港及貓鼻頭也盡入眼簾。

墾管處指出，山其實離我們很近，希望鼓勵民眾親近山林及深化登山過程成為探索教育，讓山成為一所學校。同時目的在於利用戶外環境與技能，強調人與環境的互動並從互動之中獲得啟發，以最健康、友善的方式體驗到宣導環境保育及推廣環境教育。此活動將於今年12月7日舉辦，採預約線上報名制，額滿為止，活動當日上午8時於恆春鎮南宮停車場集合。

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