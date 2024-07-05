陳福海指示行銷金門百大青農產品 農會常監：縣長室闢展示櫥窗

金門縣長陳福海（中）在縣農會理事長許玉昭（左一）、常務監事蔡水游（右二）、總幹事文水成（右一）陪同下、接見農業部第七屆百大青農獎得獎人陳弘銘（左三）、洪銘志（左二）及何紀震（右三），肯定青農對地區農業的貢獻。 （記者吳正庭攝）

2024/07/05 21:23

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海今天接見農業部第7屆百大青農得獎人陳弘銘、洪銘志及何紀震，肯定青農對地區農業的貢獻，強調這是金門的驕傲，也是中央政府對金門農業進步的肯定。

對於陳福海要求所屬整合青農的農畜產品，突顯「百大」特色，為青農打造一條包裝、宣傳行銷的通路；身兼縣農會常務監事的縣議員蔡水游私下點出，陳福海就可以帶頭做了，只要把縣長接待室挪出一個「展示櫥窗」的空間，作為擺放青農，甚至青創商品的「窗口」，推薦給川流不息造訪的外賓，就是最直接有效的行銷。

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陳福海接見3名青農得獎人，與縣農會理事長許玉昭、常務監事蔡水游、總幹事文水成、第6屆百大青農得獎人也是金門縣青農聯誼會會長陳玉嘉、第33屆全國10大神農及第6屆百大神農張斯翔、縣府建設處處長黃儒新、副處長陳彥志共同討論青農創業困境。

陳福海說，連續第6屆、第7屆共5名金門子弟獲得全國百大青農獎，5位都是標竿型成功案例的代表，可以激勵地區青農信心，縣府也會列入重點專案、加大力度，配合後續像是包裝、通路、租用土地及低利貸款等，經由縣府、縣農會及金門大學等單位通力協助，打造金門農牧事業新天地。

陳弘銘、洪銘志兩人是海洋大學水產養殖系的同學，雖非畜牧本科專長，但經營牧場自家產製的羊肉爐調理包，口味獨特，很快在市場打出名聲；兩人一步一腳印、穩紮穩打的開創養羊市場，並導入優良畜牧規範及國外進步畜牧思維，為金門養羊業注入新的活水。

另名獲獎者何紀震，利用颱風過後金門島上的殘木，作為菇包木屑材料的新選擇，讓他的事業可以就地取材，不仰賴外部資源，從木頭粉碎、太空包製作及植菌、香菇的栽培，取得有機驗證，不僅島上吃得安心，也突破金門地域性限制。

陳弘銘、洪銘志及何紀震也分享在農、牧經營的經驗及所遭遇的困境。陳福海說，被列入全國百大青農，是1件不容易的事情；在這個講究合作的時代，一定要打「團體戰」，「如果單打獨鬥，兩三天就打包了」，他指示縣府建設處將行銷百大青農的產品，列為重要政策，提供青農最大的幫助。

金門縣長陳福海（右一）與百大青農獎得獎人何紀震（左二）、洪銘志（左三）、陳弘銘（右二）針對創業議題交換意見。 （記者吳正庭攝）

金門縣農會常務監事蔡水游（右一）會後私下點出，只要把縣長接待室挪出一個「展示櫥窗」的空間，擺放青農商品的「窗口」，直接推薦給登門造訪的外賓，就是最有效的行銷。（記者吳正庭攝）

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