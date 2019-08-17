人潮回來了！墾丁上半年觀光人潮成長近40萬

2019-08-17 23:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕前兩年受消費事件重創觀光的墾丁國家公園，從原本的國內旅遊盛地滑落到去年遊客量不滿360萬人，創10年新低，不過，日前公佈今年7月觀光人次，墾丁單單7月就成長近10萬人，前半年則是成長近40萬人，看得出回溫跡象。

據墾丁國家公園管理處統計，今年1到7月每個月都較去年正成長，其中以6月狂增14萬人為最多，而7月單月就湧入近45萬人，較去年7月增近10萬人，前半年較去年增加近37萬人，總人次達213萬人。

「人潮洶湧！」以散客、自由行客為主的墾丁凱撒大飯店指出，旅宿業者可明顯感受前半年回溫，像是年初暖冬補助、台灣燈會等各式活動，都挹注墾丁的觀光，尤其以暑假墾丁大街滿滿人潮最為明顯，相較去年門可羅雀，真的是有感回昇。

歷經前兩年遊客雪崩式下滑，去年竟然倒退10年前，大街攤販因此「換了一輪」，堪稱是墾丁觀光業的「震撼教育」，屏東縣政府成立業者與公部門的溝通平台，宣導改善消費環境細節，讓大眾重拾信心，有再度擦亮「墾丁」觀光金字招牌之勢。

消費事件重創國旅最多，但今年卻見到「台灣人的溫暖」，屏縣府交通旅遊處長黃國維強調「回流最多就是國旅！」，他說，透過交流平台凝聚、強打以客為尊的共識，加上標實價、沙灘陽傘顏色統一等，而外在條件則有補助和燈會等活動行銷，還有更友善的交通環境，都吸引人潮回流。

「要珍惜機會」，黃國維直言，市場可說是再給機會，大家當然要好好珍惜，且還要維持品質繼續吸客，面對中國緊縮自由行客，他則強調，屏縣府持續會到世界各國旅展開創市場，或透過網路旅行社（OTA）行銷，未來還會把屏東帶到如北歐國家行銷，在暖冬時，吸引寒帶遊客進入。

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