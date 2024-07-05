台南市府性別友善廁所曝光！民眾吃驚：不輸五星級飯店

台南永華政中心1樓東側性別友善廁所，設備格局如「飯店式」高級舒適明亮。（台南市府提供）

2024/07/05 20:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕這是公家機關廁所嗎？台南市政府永華市政中心1樓東側廁所，新增設性別友善廁所、無障礙廁所及親子廁所，空間不再以生理性別作區分，創造舒適友善的如廁環境之外，晶閃閃般格局設備，讓洽公民眾很吃驚：「五星級飯店等級」、「怎麼可以蓋成這樣，讓別的縣市難跟上」！

南市府秘書處說，整修工程不僅是翻新硬體設備，更包括空間整體規劃，讓動線更為流暢，讓如廁者不再尷尬。包括親子廁所設有尿布檯、增設兒童馬桶等親子設備；無障礙廁所則增設照護床，創造出更具包容性的舒適友善環境，讓有不同需求、不同年齡、不同性別的民眾，都能享有舒適的如廁空間。

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市府曾於2020年間爭取中央補助款，將民治市政中心南瀛堂的老舊廁所，重新整修改建，並增設性別友善廁所。改建以來，獲得民眾好評。

秘書處表示，去年底，在市長黃偉哲支持及市府環保局的協助下，再度向環境部爭取補助經費156萬元，及部分市配合款，進行永華市政大樓1樓東側廁所整建工程。整修後的多功能性別友善廁所，內部均有獨立隔間，其中有2間小便斗、4間蹲式馬桶、5間座式馬桶、1間親子廁所、1座無障礙廁所。

秘書處表示，將持續進行廁所的整修，並結合南市獨創的「登月計畫」雙市政中心廁所免費提供衛生棉，推展性別主流化及性別平等理念，讓雙市政中心朝向性平共榮、多元尊重的優質洽公環境。

台南市永華市政中心性別友善廁所有親子廁所，貼心提供不同需求。（台南市府提供）

南市永華市政中心無障礙廁所則增設照護床。（台南市府提供）

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