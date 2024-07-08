缺工就業獎勵創雙贏 屏東新住民來台19年成功穩定上工

新住民阿菊如今已經穩定就業。（圖由勞動部高屏澎東分署屏東就業中心提供）

2024/07/08 08:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕42歲來自越南的新住民「阿菊」曾經在木業公司擔任作業員長達18年，因疫情導致公司虧損而被資遣，頓失經濟來源，透過勞動部高屏澎東分署屏東就業中心的協助，她不但成功返職場，還領到就業獎勵金幫自己加薪。

來台19年的阿菊，中文聽、說、讀、寫都沒有問題，失業期間雖然積極洽屏東就業中心尋找再次就業的機會，卻陸續因面試未能錄取或錄取後不適應工作環境而離職，一直未能順利重返職場，就服員與阿菊透過就業諮詢，重新調整推介工作的方向，參考阿菊的工作經歷，鼓勵從事製造業作業員的相關工作，同時運用3K缺工就業獎勵提供的獎勵金，提高阿菊穩定就業的動機，也因為能同步解決廠商持續缺工的問題，來提高阿菊的錄取機會。

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就服員盤點轄區內製造業並願意提供就業機會給新住民的友善廠商，積極為阿菊爭取面試的機會，在去年（2023年）12月成功被一間製造業錄取，從事一般機械操作及包裝商品的工作，制式化的工作內容及自動化操作，讓阿菊能快速適應新職務，目前穩定就業中，阿菊開心說「終於能夠擺脫失業困境」，不但有了穩定經濟收入，每個月還有5千元就業獎勵金。

雖然在新工作任職不到半年，阿菊漸入佳境，大獲廠商讚賞，廠商由衷對屏東就業中心推介人才的用心表示感謝，不僅有效地解決了公司人力短缺問題，填補工作的空缺，還為公司的運作帶來穩定性與效率。

勞動部高屏澎東分署分署長郭耿華表示，3K傳統產業因製程或作業性質特殊，民眾較不願意從事相關工作，產業長期面臨人力短缺問題，為吸引民眾投入就業、紓緩缺工情形，勞動部推出受僱特定行業之津貼補助措施，只要符合資格條件的失業勞工每月可獲得5千元到7千元的就業獎勵津貼，最長可以領取18個月，每個人最高可領到10萬8千元。

政府推出特定行業就業獎勵措施。（勞動部高屏澎東分署屏東就業中心提供）

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