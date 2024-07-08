07/08各報重點新聞一覽

前行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內，疑涉土地開發收賄遭查辦，以五百萬重金交保，並限制出海、出境，昨日正式請辭海基會董事長一職。（資料照）

2024/07/08 06:58

自由時報

涉土地開發案 鄭文燦請辭海基會董事長

海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內，疑涉土地開發收賄遭查辦，以五百萬元交保，鄭文燦昨日正式請辭海基會董事長一職。對於外界的關切，鄭文燦回應，他從政以來，不貪不取，會在司法調查的過程，捍衛自己的清白。

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中國挺俄侵烏 北約峰會列「威脅名單」

北大西洋公約組織（NATO）將於九日至十一日於美國華盛頓舉行成立七十五週年領袖峰會，華爾街日報七日報導，近年成為北約討論焦點的中國，將因支持俄羅斯入侵烏克蘭的行動，而被列入「威脅名單」，北約也將在峰會公報中正式對中國做出批判。

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台東參加陳抗 人不在台中》 涉詐領出席費和平區代表吳天祐遭起訴

台中市和平區民代表吳天祐去年赴台東參加陳抗，未出席和平區代表定期會考察，卻在簽到表上簽名，詐領二四五○元公款，代表會人員因新竹縣有類似詐領新聞，當時已用口頭、警語等三道關卡提醒吳，但他仍執意簽名；台中地檢署認為吳濫用代表地位，貪圖小利，依貪污等罪嫌起訴。

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聯合報

鄭文燦辭海基會董座 史上最短任期

海基會董事長鄭文燦涉嫌貪汙遭檢方聲押，法官前晚裁定五百萬元交保，檢察官當庭提出抗告，桃園地院今天將以最速件送抵高院裁定。鄭文燦昨天透過LINE訊息強調「從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值。」隨後請辭海基會董事長，他僅上任一個月，是海基會史上最短命的董事長。

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女力對決 小池3連任東京都知事

人口約一三○○萬的東京都七日在日本傳統節日之一的七夕舉行知事（市長）選舉，七十一歲現任知事小池百合子成功三連任。台裔日籍的五十六歲前參議員蓮舫落居第三，被年僅四十一歲、無黨籍的廣島縣安芸高田市前市長石丸伸二「超車」，令人意外。

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中國時報

鄭文燦辭海基會董事長 府院尊重

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦捲入貪汙收賄案，遭桃園地檢署聲押，法院6日裁定500萬元交保，鄭7日傳訊給友人回應，強調「從政以來，公而忘私，不貪不取」。對此，府院皆表示尊重，但藍白都質疑，鄭的請辭只是民進黨想要止血、斷尾求生。

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富豪製造機 台積電億元股東逾5千人

台積電上周四股價衝破千元大關，成功晉身「千金股」，市值突破26兆元。從集保結算所5日統計數據來看，全台擁有台積電10張以上、靠1檔股票就累計千萬元身價的人數超過6.9萬人，其中，台積電100張以上股票的股東為5128人，被稱為「台積電億萬富豪」， 羨煞一大票上班族。

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習近平與普廷本月3日在上海合作組織峰會相見歡。（歐新社）

台中市和平區民代表吳天祐去年到台東參加陳抗，卻簽名詐領出席、交通及膳食費2450元，遭台中地檢署檢察官依貪汙罪嫌起訴。（擷取自和平區民代表會網站）

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