月老廟佈3大陣法 覓良緣招財求子通通OK

2019-09-14 18:39

〔記者許國楨／台中報導〕中秋節也是月老生日，台中市一間月老殿連續三天舉辦別開生面法會系列活動，最特別的就是請法師佈下3大陣法，替未婚男女求姻緣外，還有招財以及祈求夫妻早生貴子，吸引許多信眾參加，一位接受法師加持的少婦說，不求對方大富大貴，但希望互相扶持真心對待，也為月老生日增添幾許溫馨浪漫的氛圍。

這間位在台中市西屯區的慈德月老殿曾獲網路票選台灣十大月老廟，首創天界媒神「月老郵局」，由男女信眾寄出月老殿專用郵箋到郵筒再由愛神邱比特當信差傳遞後，在月老見證下儘快覓得良緣，話題性十足。

而昨天中秋節也是月老生日，該殿更是連續三天加碼舉辦「2019年一生一世．天長地久桃花姻緣暨招財大法會」，繼昨天「愛的起跑點，騎向幸福的未來」鐵馬戶外活動，今天則請法師佈下「桃花和合芙蓉陣」、「聚氣引財富貴陣」及「陰陽乾坤求子陣」3大陣法，其中「桃花和合芙蓉陣」主要是開桃花好運勢，單身求姻緣，增強魅力異性緣，以及增進夫妻感情和合、情侶緣份，化解爛桃花、孽緣。

「聚氣引財富貴陣」則是催旺貴人運，加強人際關係，提升工作運勢，招人緣財、貴人財；至於「陰陽乾坤求子陣」則是祈求夫妻倆人早生貴子，護佑產婦平安順利生產，欲加強子女緣者，由於陣法相當別開生面，吸引不少信眾參加；殿方說，現代人事業忙碌常因此延誤終身大事，希望藉此活動讓天下有情人終成眷屬。

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