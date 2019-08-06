七夕求脫單？ 這家月老廟已撮合1000多對佳偶...

2019-08-06 22:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕眼看七夕就要到了，身邊還少了另一半？供奉月老星君的彰化鹿港順義宮主委楊耀棠表示，順義宮已送出近10萬朵求姻緣的紅白花與姻緣線，也撮合了1000多對佳偶！

楊耀棠表示，順義宮主祀順府千歲，從2003年開始供奉月老星君，連中國觀光客來台，都指定來拜月老星君；來求姻緣的男女，博到「聖杯」後，就可拿取一包姻緣紅線加紅白花，其中，男子是拿紅花，紅花代表女性；女子則拿白花，白花則代表男性。

楊耀棠指出，來求姻緣的男女，不分年齡，他曾遇過六十歲的「海線男」來求，「海線男」透露年輕時一再錯過姻緣，也就一直單身到花甲之年，眼看身旁友人都是兒孫在旁，決定鼓起勇氣來求姻緣；也有五十多歲女子來求姻緣，希望能有「老來伴」。

「姻緣真是天注定！」楊耀棠表示，曾經有位留美女碩士來拜月老，求個人生好姻緣，剛好就在順義宮碰到同樣也是來求姻緣的男老師，兩人一見面就相談甚歡，兩人也覺得同時來拜月老，就因此牽起紅線，都妙不可言，後來雙方結婚，還有寄來喜帖、喜糖與喜餅。

不過，楊耀棠也說，「自助而後天助！」因為，當自己有想要尋找另一半的念頭，並積極來拜月老，在月老加持下，男女雙方都如願找到人生伴侶。

楊耀棠說，不只是未婚男女來拜月老，也有夫妻來拜月老，希望能修復關係，他曾碰到年輕夫妻一起來拜拜，但兩人氣氛看起來怪怪的，原來是兩人才結婚二年，才剛剛生下一個小孩，但少婦氣丈夫有外遇，正在考慮要提分手。

這時，楊耀棠靈機一動，隨即建議這對夫妻既然到鹿港，就到鹿港走走玩玩，他還負責帶路，再找機會跟丈夫聊聊，發現這位丈夫其實也很後悔外遇，想要回到妻兒身邊，楊耀棠力勸這位丈夫要展現誠意，最後他見到夫妻兩人又手牽手逛老街。

楊耀棠說，因為農曆七夕是東方情人節，加上暑假，確實來求姻緣線的人比較多，而順義宮在每月初二、十六也有主辦免費的姻緣問事，曾經有來竹科員工還包專車來問事，不過，順應民間習俗，農曆正月不提親，農曆七月不嫁娶，農曆正月、七月暫停提供問事服務，但求紅白花與姻緣線則不在此限。

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