七夕求姻緣 花蓮勝安宮鵲橋拋繡球

2019-08-04 14:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕8月7日是七夕情人節，花蓮勝安宮今天提前舉行「七夕鵲橋結良緣」未婚聯誼活動，有近百名未婚男女報名參加，有別於往年抽紅線的方式，今年廟方特別選在大殿前方以拋繡球來進行配對，參加的男士飛身跳躍、爭相搶奪心儀女孩拋出的繡球，現場氣氛相當熱鬧。

花蓮勝安宮月老殿是花蓮唯一供奉月老的廟宇，連續8年舉辦「七夕鵲橋結良緣活動」，已經促成多對佳偶。勝安宮主委黃永裕說，過去有對分別住在花蓮和台北的李先生和高小姐，配對成功後，進一步交往，半年後就訂婚，他們覺得「月老」實在太神了，還各自帶了朋友共10人揪團參加，今年共有60名男生、36名女生報名參加。

活動開始前，勝安宮主委黃永裕與委員們，邀請現場來賓帶領單身青年男女一同向月老星君上香、行三獻禮，祈求此次活動圓滿，順利為未婚男女締結良緣。活動正式展開，由女生站在2樓大殿前方拋下紅色繡球，樓下等待的男生則各憑本事，爭相卡位、飛身奪球，希望與心儀女孩配對成功，接到繡球的蔡姓男子笑說，因為親友力邀，特地來參與，也想認識適婚女子，希望有好姻緣。

經過繡球的配對後，主辦單位安排配對成功男女進行互動聯誼，透過自我介紹、相見歡等活動拉近雙方關係。黃永裕說，今年適逢花蓮勝安宮王母娘娘下降70週年，廟裡月老殿很靈驗，在這8年中促成許多佳偶，過幸福美滿生活，希望年輕人結婚、增產報國，促成更好姻緣，讓月老牽起姻緣線。

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