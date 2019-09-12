中秋佳節也是月老生日！民俗專家教你拜月老秘訣

2019-09-12 16:47

〔記者蔡思培／台北報導〕明天就是中秋節，許多人都會烤肉、吃月餅慶祝。其實中秋節也是月下老人的生日，民俗專家指出，這天到廟裡求姻緣也更容易成功。霞海城隍廟今年也將推出生日趴為月老祝壽。

民俗專家楊登嵙表示，中秋節不僅是團圓之日，還是月下老人的生日，這天求月老會比平常更靈驗，希望求得伴侶的朋友這天可準備五色線、紅線等供品到月老廟拜拜。他更提醒，想透過月老找到理想對象的民眾，要具體描述期望的對象條件，祈求後再將紅線隨身佩帶，或置於皮包內、枕頭下。

說到拜月老，就不能不提到北市著名的月老廟「霞海城隍廟」，這裡的月老每年都促成上千對佳偶， 一年有超過6000對佳偶帶喜餅回來答謝。霞海城隍廟文宣長吳孟寰建議第一次拜月老的民眾，準備紅線、鉛錢、砂糖，如果第二次以上來拜，可以準備紅棗（希望心願早日成真）、枸杞（顧好自己）、鮮花等供品。月老並非單身者才能拜，如果已經有伴侶、希望戀情早日結果，也可以來，民眾若想在人緣方面增強，也可以來祈求。

吳孟寰也分享在城隍廟拜月老的流程，首先要拜天公，再到正殿拜城隍老爺，接著要向月老講出自己的姓名、生日、住址，並與月老稟報祈求對象的類型（如個性、身高），民眾也可承諾月老，未來若有好結果時會帶喜餅還願。吳孟寰說，民眾若有準備紅線可以到香爐前「過爐」，再將紅線放到皮包內收藏，如果戀情有新進展可以向月老稟報，再次過香爐。若不幸將紅線搞丟，也要記得要回來與月老稟報，提醒月老記得自己。

吳孟寰表示，今年是城隍廟月老被雕出來的49年，廟方為了明年將滿50年做暖身，今年中秋節當天與隔天將推出霞海城隍生日趴，現場除了擺宴，還會準備9層大蛋糕，讓民眾一起為月老祝壽。

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