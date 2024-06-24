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熱爆！桃園4行政區11公園戲水區開放時間曝

桃園市桃園區民族公園是市境熱門戲水景點之一，7月1日起開放戲水。（記者李容萍攝）

桃園市桃園區民族公園是市境熱門戲水景點之一，7月1日起開放戲水。（記者李容萍攝）

2024/06/24 00:57

〔記者李容萍／桃園報導〕受太平洋高壓邊緣偏南風影響，各地白天高溫炎熱達到35、36度，想免費戲水清涼一夏？桃園市政府養護工程處近日盤點桃園、中壢、楊梅、龍潭4行政區共11座公園附設戲水區的設施整備狀況，除楊梅區於29日至9月1日開放戲水，其他均於7月1日至8月31日開放戲水。

各公園戲水場所除了定期維護戲水區的設施，加強環境清潔，養工處會要求管理單位不定時辦理水質檢驗確保水質合於標準，請家長及小朋友務必遵守戲水場所公告的注意事項，禁止在戲水區內奔跑、跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，才能玩的安全，玩的放心。

不過，時值石門水庫蓄水率不佳，截至23日晚上6點，石門水庫大壩水位降為224.2公尺，蓄水量6714萬噸，蓄水率31.71％，養工處叮囑各公所後續如遇水情嚴峻時，公園戲水區需停止開放戲水。

桃園區：永康公園、民族公園、建國公園於每日上午10點至下午5點開放使用，每個整點噴水15分鐘；以及水秀公園每日上午10點及下午4點開放使用、每次30分鐘，每週―為清潔保養日，暫停開放；另外，陽明公園因工程施工中，本年度不開放。

中壢區：光明公園、六和兒童公園戲水區於每日上午10、11點、下午3、4、5、6點共6次開放戲水，每次開噴15分鐘；莒光公園每日下午2點至晚上7點開放。

楊梅區中山親水公園、伯公岡公園戲水設施均於每日下午3點至晚上7點開放使用。

龍潭區運動公園、龍潭大池戲水設施每週二、三、四、六、日上午9點時至下午6點開放使用，每週一、五為清潔保養日，暫停開放。

另外，龍潭區小人國主題遊樂園占地超過2000坪的「WOW轟浪水樂園」將於29日起開放至9月1日止，今年新增加「BOBO Republic 啵啵共和國」氣墊滑梯，打造全新清涼的粉紅親水主題區，有「飛天小馬」、粉紅「浪漫小屋」及美味「魔法蛋糕」，水樂園內還有超大噴泉迷宮滑水道「瘋狂實驗室」、「升級版2.0大雷雨」戲水域。

中壢區六和兒童公園戲水區整點噴水。（記者李容萍攝）

中壢區六和兒童公園戲水區整點噴水。（記者李容萍攝）

桃園市龍潭大池戲水設施7月1日起開放戲水。（記者李容萍攝）

桃園市龍潭大池戲水設施7月1日起開放戲水。（記者李容萍攝）

小人國的瘋狂實驗室，小朋友玩的不亦樂乎。（資料照，小人國提供）

小人國的瘋狂實驗室，小朋友玩的不亦樂乎。（資料照，小人國提供）

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