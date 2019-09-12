離譜！ 順澤宮提供冠軍帽打卡 竟遭「雙C女」竊走

2019-09-12 11:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕這種行為連神明都不會保佑您！彰化埔鹽順澤宮印製廟名的宮廟帽，相傳能帶給「冠軍者」神祕力量，頓時洛陽紙貴，天天都有人到廟朝聖，為此廟方也提供廟務人員的二手帽供民眾拍照用，沒想到竟有女民眾趁機戴帽打卡時，再戴上自己的「雙C」名牌帽子，企圖以掩耳盜鈴方式竊走帽子。廟方人員表示，該帽子除有蓋廟印，還寫有領帽時的日期108.3.11.2.11，全台唯一，且在神明面前行竊是大不智行為，神明絕對不會保佑妳，希望民眾主動歸還。

「埔鹽順澤宮」宮廟帽因有世界鐵人三項冠軍選手艾登加持認證後，成為全台最夯潮帽，不只名人爭相競戴，還成為總統參選人的贈禮，引起更多話題，而為讓民眾親身體驗「冠軍帽」，順澤宮也準備2頂帽子供民眾到廟打卡使用，沒想到有民眾趁廟方不注意時直接「戴」走，令廟方傻眼。

順澤宮法務組長許維樵表示，他是失竊帽子的主人，因有許多民眾來順澤宮抱怨看不到帽子，加上廟方已無庫存，於是提供日前進香時戴的帽子，供民眾拍照打卡使用，大家都會戴著帽子到廟前階梯拍照，拍完後便歸還，但是昨日約11點半左右帽子卻不翼而飛，經在場民眾指認，疑似有位年輕女子戴著冠軍帽打卡後沒脫下，又悄悄戴上自己「雙C」品牌帽子快步離開。

許維樵說，他有兩頂帽子，一頂已經答應出借友人參加馬拉松比賽，一頂出借民眾打卡，沒想到美意遭竊，不過這頂帽子帽緣下有蓋廟印，還有寫領帽時的日期108.3.11.2.11，是他專有，全台唯一，拿去賣絕對會被識破，相信該民眾只是想出借好運，希望她能主動歸還，將保留法律追訴權，他也強調，失德行為神明是不會保佑的，還可能招致厄運。

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