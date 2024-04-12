林業保育署：花蓮卓溪鄉成黑熊數量最多鄉鎮

自動相機拍到母子黑熊活動。（圖由林業保育署提供）

2024/04/12 13:33

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨近年保育提升，台灣黑熊族群數量呈增加趨勢，也更常出沒在淺山地區，農業部林業及自然保育署今（12日）表示，花蓮縣卓溪鄉在3年監測調查下，更成為黑熊數量最多的鄉鎮，當地部落原民更成立黑熊巡守隊，並改用改良式獵具，在守護人群安全下，也保育黑熊族群。

花蓮縣卓溪鄉近年頻傳民眾目擊黑熊，或者黑熊誤蹈陷阱，林業保育署花蓮分署今天揭露委託野聲環境生態公司在卓溪執行2021年到2023年的黑熊監測成果，野聲負責人姜博仁表示，在這3年間透過自動相機拍攝到9隻（次）台灣黑熊，其中包括多組一帶二甚至一帶三的母子熊，藉由身體特徵與胸前斑紋，可辨識出至少20隻不同個體，顯示此區域黑熊族群多且穩定，夏季出現頻率更高外，活動範圍仍不斷擴張；而黑熊多在白天出沒，與居民活動時間重疊。

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野聲也針對以布農族為主的卓溪鄉17個部落訪談，有86%的人看過「熊痕跡」，67%看過黑熊，14%曾發生過人熊衝突，姜博仁表示，隨著黑熊族群的擴張與活動範圍的增加，人熊相遇的機會增加，甚至監測黑熊活動範圍僅距原民社區200公尺。

卓清村布農族部落頭目Diluk（力鹿克）表示，在布農族的傳統中是絕對不可以殺害台灣黑熊，族人會使用俗稱山豬吊的金屬套索，是為了防治山豬等其他野生動物造成農損，若陷阱不慎誤捕台灣黑熊致死，該名獵人必須遠離部落5天，若有獵熊，會讓今年的小米全部發黑、無法收成。

花蓮分署長黃群策表示，透過署內人員和團隊長期蹲點，也設身處地了解當地部落對人熊衝突的擔憂，在獲得原民信任後，由當地原民協助架設自動相機協助黑熊生態監測，也讓原民更願意採用改良式獵具，也希望外界不要再誤解原民。

林業保育署署長林華慶表示，開心黑熊族群增加，但熊跟人越來越近也是事實，保護黑熊外，也要思考如何處理人熊衝突，因此林業保育署推出改良式獵具，透過小口徑的金屬套索改良獵具，避免黑熊誤蹈陷阱，也保障原民部落農作生計，對於近期有部分動保團體主張應該全面禁用套索，直言若直接停用，反而會讓農民改用毒餌或殺傷力更強的工具，並重回過去不敢通報的老路。

力鹿克進一步指出，隨著黑熊族群增加，人熊相遇的機率越來越高，花蓮分署會發放龍炮給族人，讓族人農作前可先施放龍炮驅趕黑熊，讓族人可安心耕作。

林業保育署今肯定卓溪鄉協助黑熊保育。（記者楊媛婷攝）

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