埔鹽順澤宮冠軍帽因他爆紅 王惠美將邀請來彰化跑馬拉松

挪威選手艾登（Gustav Iden）在法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，頭上戴的帽子居然繡著「埔鹽順澤宮」的字樣。（圖擷自IRONMAN 70.3 World Championship）

2019-09-10 17:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕史上最帥！23歲挪威三鐵選手Gustav Iden，頭戴從日本撿到來自台灣彰化縣埔鹽鄉順澤宮的鴨舌帽，參加法國鐵人世錦賽，奪冠當時這頂繡有「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽，名號瞬間揚威國際，搖身變成幸運之神加持的冠軍帽，更讓台灣「花椰菜」故鄉的埔鹽鄉一夕間爆紅，彰化縣長王惠美以城市大家長的身分，寫信邀請Gustav Iden來參加彰化縣7場馬拉松賽事，也安排到順澤宮參拜。

「埔鹽順澤宮」這5個中文字，因為外國體育選手無心插柳，一夕之間在國際體壇盛會發光發熱，王惠美在個人臉書以「一夕爆紅了！」為題，表明這是另類台灣行銷彰化之光！文中說明彰化「埔鹽順澤宮」榮登法國鐵人世錦賽，因為挪威3鐵選手Gustav Iden奪冠，頭戴「埔鹽順澤宮」鴨舌幅，真是太帥了！

王惠美捎來邀請Gustav Iden來彰化參賽消息，網友按讚反應熱烈，不少網友展現熱情，歡迎Gustav Iden來埔鹽順澤宮拜拜、還願；還有網友建議，辦個路跑且終點站及頒獎典禮都在順澤宮，讓Gustav Iden當貴賓，讓順澤宮再紅1次。

更有網友說，彰化！真的是挺美的！更有網友說，要台就台到底，請他來參觀拜拜、吃在地美食，經濟效益絕對驚人。 還有網友留言，「發揚傳統文化讓世界看見台灣」（文末還附大拇指和國旗圖案）、「彰化縣的這一步邁向全世界了！），另有網友打趣說「不知為什麼，明年世界各三鐵選手頭上都戴著各地宮廟帽子…」。

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