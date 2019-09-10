埔鹽順澤宮爆紅冠軍帽 出現仿冒品1頂200元

2019-09-10 14:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉順澤宮的進香帽，被挪威23歲鐵人三項好手艾登（Gustav Iden）戴上，奪得世界冠軍後，這頂代表台灣的「宮廟帽」一夕爆紅，市面已出現「仿冒品」，一頂售價200元，但廟方表示，正版的一定要蓋「廟印」，且經過神明加持，他們「只送不賣」，對於市面上的仿冒「發大財」行為，管理委員會將進一步收集證據再開會研議，不排除提出侵權告訴。

埔鹽鄉順澤宮的進香帽經鐵人三項世界冠軍艾登加持後，已經成為台灣最火紅的「幸運物」，網友四處打聽哪裡可以買到，今上午已有網路賣家貼文到臉書「全國路跑賽事分享區」兜售，1頂200元，訂購者不少，但這則貼迅速被版主下架，預料賣家還會透過其它管道兜售。

廟方證實，昨天不斷有運動用品賣家打電話表達願意作下游代理商，販售這頂帽子，但順澤宮法務組長許維樵表示，他們從來沒有打算利用這頂帽子「發大財」，也拒絕任何不相關的業者「蹭」這頂帽子。

許維樵說，他們已追加製作9000頂，最快12日可以拿到，他們會在帽緣蓋上廟印，免費送給信眾，信眾獲得帽子後，可自行現場過火及祈求神明加持。

他強調，一切都是神明的旨意，廟方只希望大家能「戴平安」，針對仿冒行為，將在收集證據後作進一步處理，其中不排除提出侵權告訴。

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