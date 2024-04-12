越南難民回澎尋根 為當年海上流亡史畫下圓滿句點

曾在澎湖講美難民營居住的阮氏金花，重回當年難民營舊址。（記者劉禹慶攝）

2024/04/12 14:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕越南戰爭期間，掀起海上逃亡潮，1977至1988年澎湖講美設立越南難民營，收容近2000位越南難民，陸續前往北美及歐洲等地定居，原本已淹沒在歷史長河的血淚史，經曾在澎湖建國日報服役的紀錄片導演劉吉雄，拍攝成「彼岸他方」，喚起當年的回憶，更在當年難民心中掀起漣漪，展開回澎尋根潮。

現居住在美國的阮氏金花，是1981年6月24日扺達澎湖講美的108位前越南難民之一，該船難民當年是船隻故障後漂流至太平島，後來由海軍838軍艦載回澎湖馬公港，並被收容於講美難民營，在澎湖不到1年，就因為親友在美國，申請全家接到美國定居。

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去（2023）年底，她的兒子沈國民先生（Dan Quoc THAM）在英國某影展工作的友人告訴他，有支台灣公共電視紀錄片「彼岸他方」是以澎湖難民營主題；沈先生後來和該影片總策畫及聯合製作人劉吉雄導演取得聯繫後，由於阮女士1981年跟他哥哥來到澎湖，在澎湖1年的時間，受到很多澎湖人的照顧，譬如得到新衣服和食物，後來搬到美國猶他州，長久以來一直將這份恩情記在心裡。

她兒子原本在CNN工作，因緣際會得到一筆贊助經費，支持他帶媽媽回到台灣跟澎湖進行拍攝計畫，這是他們今年有辦法來的原因。隨行友人Scctt也是前CNN記者，現在都是獨立製片，一起合作拍攝回到澎湖尋根之旅，紀錄片預計2025年做好，剛好是越戰結束50週年。

原本是難民營舊址已被拆除，留下一片荒煙漫草之間。（記者劉禹慶攝）

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