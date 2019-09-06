「大肚山森林復育」元年！ 軍營破例設示範區

2019-09-06 19:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣山林復育協會推動大肚山天然林復育，經立委張廖萬堅協調軍方等單位，明年2至6月進行種植計劃，協會理事長蔡智豪今說，將在成功嶺、清泉崗營區等地設立復育示範區，種植1860株原生樹苗，讓20年後的大肚山重現原始林相。

大肚山百年來因從事農墾活動，研究推估有112種潛在天然林樹木，其中有8成已消失，目前的植被現況，主要為相思樹林及大黍草生地；市府調查也發現，42種樹木已鮮少出現，將劃定森林生態園區優先復育。

台灣山林復育協會4月已與內政部營建署及寶成國際集團共同簽署「大肚山天然林復育＆生態綠化行動」合作意向書，致力協助台中都會公園「生態綠化」，現已達一定復育成效，並希望在大肚山營區推動，擴大森林復育範圍。

張廖萬堅二度召集陸軍十軍團、空軍三聯隊，營建署、林務局、高公局等單位代表，在台中都會公園進行協調會。蔡智豪指出，選定包括成功嶺0.5公頃、清泉崗2公頃等地設立復育示範區，明年2至6月間，種植1860株原生樹苗，扮演母樹角色。

張廖萬堅說，肯定十軍團少將參謀長劉沛智配合這次復育，這些樹種在復育20年後也都將成為營區內最佳的遮蔽物，也請農委會林務局協助大肚山防火帶的建立，建議可以在鰲峰山及其他適合地區建立「示範區」，讓20年後的大肚山重現原生森林生態。

蔡智豪強調，大肚山缺乏許多演替後期的物種，在種源缺乏的狀況下，要經由自然演替回復為天然林非常困難，這將是全國第一個營區綠化工作考量在地生態的範例，希望藉此逐步還地於林。

此次天然林復育計畫，將在台中都會公園、沙鹿交流道、東勢林管處清水段、成功嶺營區、清泉崗營區等地，種植香楠、青剛櫟、三斗石櫟、小梗木薑子、薄葉嘉賜木約1860株原生苗木。

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