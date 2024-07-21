全國技能競賽成績揭曉！桃竹苗分署勇奪15金21銀17銅

桃竹苗分署中餐烹飪培訓選手許博鈞（右），在全國技能競賽中勇奪金牌，由賴清德總統（左）親自頒獎。（桃竹苗分署提供）

2024/07/21 22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕第54屆全國技能競賽今（21）日下午落幕，賴清德總統蒞會頒獎，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署派出49職類共189培訓選手參賽，勇奪15金牌、21銀牌及17銅牌的亮眼成績，展現優異的培訓成果。其中在工業控制、家具木工門窗木工、汽車技術及餐飲服務等職類表現突出，包辦金、銀牌，成為該職類最大贏家。

就讀羅浮高中餐飲管理科許博鈞，在競賽一舉奪得中餐烹飪職類金牌，他自小對烹飪展現高度天賦，國中時期接觸技藝班的中餐課程，更加確信自己想往餐飲領域發展，因此高中選讀餐飲科系。羅浮高中位於桃園復興的偏遠山區，他不放棄任何的學習機會，藉由桃竹苗分署的技能扎根巡迴活動，從國手講師身上，汲取許多寶貴的經驗和啟發。準備競賽期間每天絞盡腦汁規劃中餐菜單，加強對食材選擇與食物製備的應用能力，如今奪下金牌期望有朝一日站上世界的舞台為國爭光。

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私立永平工商獨奪2金3銀4銅的優異成績，在餐飲服務職類拿下青少年金牌及經年組金牌，以超群技藝獨占鰲頭，餐飲服務職類青少年組15歲黃柏睿是初次參賽，6月份剛從國中畢業，在短短1.5個月要面對如此強大的比賽，毫不畏懼，拿下金牌好成績，學姊許佳玉也不甘示弱榮獲青年組金牌帶著國手夢勇闖國際技能競賽，另有江屏暄獲銀牌、陳易寬獲銅牌。西點製作的林佩萱、沈陳佑分獲銀牌及銅牌，麵包製作的林奕翔和蔡伊宥也分獲銀牌及銅牌。另外，進修部餐飲科的宋偉騏，自幼觀察阿公的鐵工技藝，開始對電銲產生濃厚的興趣，在本屆銲接職類競賽勇奪銅牌。

桃竹苗分署長賴家仁表示，感謝指導老師的培訓，並恭賀所有選手，桃竹苗分署近年積極推動技能向下扎根，秉持技能推廣及傳承的重要使命，持續推廣職業技能和深耕技能基礎，為國高中生提供多元職業體驗，鼓勵青少年在早期探索職業興趣，建立寬廣的職涯視野，激發對技能學習的熱情，分署也將提供更多元的培訓資源，鼓勵青年學子發揮自我潛力，學習並精進各項技能。

賴說，明年2025亞洲技能競賽將會在台灣舉辦，這是一個向世界展現台灣「技職力」的最佳舞台，期許台灣的技能小將更上一層樓，靠著精湛技術，繼續挑戰國手資格為國爭光。

永平工商許佳玉（右）獲青年組金牌帶著國手夢勇闖國際技能競賽，由賴清德總統（左）親自頒獎。（永平工商提供）

桃竹苗賴家仁分署長（左）與中餐烹飪獲金牌的培訓選手許博鈞（右）合影。（桃竹苗分署提供）

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