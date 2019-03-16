祖孫三代植樹淨堤 台江山海圳打造台灣楝樹綠道

2019-03-16 17:54

〔記者王俊忠／台南報導〕國際河川日前夕，社區大學台江分校、海尾朝皇宮、地方多所小學、河川巡守隊等台江流域學校社群，今早近兩百名師生齊聚台江山海圳綠道下游曾文溪排水線綠道淨堤，並在市府水利局、大廟興學志工協助種下兩百株台灣楝樹幼苗，營造1條民眾與長輩可以安全散步、有綠蔭、河川之美的環村綠道，讓曾文排水線成為紫楝綠道。

「戀楝台江」台江山海圳綠道植樹育種工作假期，今年邁入第8年，台江流域學校等社群結合水利局、河川局等公、私部門，共同齊集台江山海圳綠道下游曾文排水線、展開淨堤種樹築道行動，實踐流域治理的精神、共同守護河川。

今天一早，南市安南區長顔昇祺、水利局詹益欽總工程司到場為台江祖孫三代加油肯定，海佃、長安國小的學生說，是第2次與第3次參加山海圳綠道植樹淨堤活動，從淨堤中發現很多垃圾都是半掩埋在土裡，可能是來此釣魚或路人隨手丟棄，希望大家可以把自己帶來的垃圾帶走。

台江分校溪南寮二胡班楊文馨阿嬤説，今天台江學員一起來淨堤植樹，自己也在社區當環保志工，曾文排水線垃圾真的很多，這一段如能保持乾淨，台灣紫楝樹長大，別人有木棉道；這裡台江有紫楝花道，可以騎單車、作為安南區景點，春天紫楝花開很香喔！

顏昇祺表示，有老師告訴他種活一棵樹，可以多活10年，種樹可以淨化空氣，保育環境，呼籲大家多種樹、守護河川，營造台江環村緑道圍繞的生活家園。

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