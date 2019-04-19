「世界地球日 植樹在虎尾」 邀民眾21日一起來種樹

2019-04-19 15:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣2019「世界地球日」植樹活動，將於21日在虎尾鎮高鐵車站特定區國小學校預定地舉行，參與民眾可攜眷參加親子植栽，體驗完還可領取羅漢松、繁星花、彩葉山漆莖茶花及桂花等5種苗木，數量共2000株。

雲林縣長張麗善表示，每年的4月22日是世界地球日，今年雲林縣加入響應世界地球日活動的行列，21日在虎尾鎮高速鐵路雲林車站特定區國小學校預定地舉辦「世界地球日 植樹在虎尾」活動，邀請全家大小朋友共襄盛舉，鼓勵大家一起來種樹，減緩地球暖化，齊心愛護地球。

農業處長張鴻猷表示，植樹綠美化是公部門重要政策，去年縣府共提供全縣社區、居民及機關團體種植6萬9千餘株苗木；並積極輔導轄內參與造林的造林農戶，妥善維護所植林木，以維護造林成果。

2019「世界地球日 植樹在虎尾」訂於4月21日在虎尾鎮高鐵特定區國小學校預定地（興隆街與清雲二路交叉路口）舉行，歡迎民眾體驗親子植栽，結束後還可領取由縣府及南投林區管理處準備的羅漢松、繁星花、彩葉山漆莖茶花及桂花等5種苗木共2000株。

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