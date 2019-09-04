保住台灣特稀有植物命脈 「方舟計畫」為它們找安穩的家

2019-09-04 17:19

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣目前受威脅的植物多達989種，農委會林試所今年啟動國家植物園方舟計畫，預計把保種比例從22％提高到55％，保種550種受威脅植物。

農委會林業試驗所從今年起到2022年展開國家植物園方舟計畫，農委會今天在台博館舉行啟動記者會，林試所長張彬說，計畫希望加強台灣受威脅植物遷地保存率，將保種率提高到50％到55％。

張彬說，台灣原生植物約5000種，其中1052種為特有種，2017年台灣維管束植物紅皮書中列出台灣989種受威脅植物，其中有110種，12％的受威脅植物不在保護區及國有林事業區範圍，具有高度滅絕危險。

張彬指出，林試所目前擁有6座植物園，都座落於海拔1000公尺以下的都市或淺山地區，目前台灣遷地保育涵蓋率為22％，方舟計畫擬定4年要提高到50％至55％，2022年預計會有550種受威脅植物在植物園遷地保種。

張彬說明，方舟計畫會透過建立夥伴關係，從北到南串聯加強保種工作，與林務局、特生中心、台大農場、蘭嶼高中、保種中心和台灣原生植物保育協會等團體合作；強化目前各植物園特色與任務；開發受威脅物種的園藝價值，透過園藝推廣，多加繁殖降低野外採摘壓力；委託田中央事務所打造台北植物園方舟溫室，了解保種的重要性。

林試所副研究員鐘詩文舉例，琉球暗羅在整個地球只有台灣蘭嶼和日本琉球有，蘭嶼20乘以20公尺的面積，只有百來棵，雖然繁殖容易，但是因為種子大顆，難以讓鳥類攜帶繁殖，生長地區旁邊就是海，所以難以拓展生長面積，目前台北植物園已經保種繁殖5到600棵。

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