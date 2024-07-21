可不可鬧事女家長「願賠7位數」 網議論：家裡有礦？

可不可總部20日發出公告，兩位涉事員工將面臨七位數的高額賠償金，引發網友討論。（資料照）

2024/07/21 22:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹關埔「可不可熟成紅茶」14日發生食安事件，一名女員工因不滿客人在接近打烊時間點餐，憤而在飲料珍珠「吐口水」加料，可不可總部20日也發出公告，兩位涉事員工將面臨七位數的高額賠償金。就有網友對於家長願接受賠償感到非常驚訝，好奇表示，「可不可鬧事的學生家中有礦？」

一名網友在Dcard發文指出，他看到可不可官方發表聲明表示，鬧事的家長已經接受七位數的賠償金，他就在想這兩個高中生的家長背後是不是都有礦？「不然換做是普通人家如果要賠償這麼大筆的幾百萬肯定會在上法院爭取的吧，通常只有家裡有礦想要盡快幫蠢小孩息事寧人的才會直接賠，不知道這邊有沒有掛？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「可惡，沒想到竟是富二代」、「兩位七位數100萬的話，一人50萬，要是家長應該馬上賠吧。趕快設下防火線，免得更加炎上、被告漫長的法院，然後賠更多。但不知道七位數是多少就是了」、「說富二代太誇張了吧，感覺可不可不會讓他們真的賠450萬，所以才寫說七位數，一般經濟不錯的家庭拿個一兩百萬出來消災，算還可以接受的範圍吧」。

也有網友認為，「會不會其實沒有賠那麼多，只是公司給社會大眾一個交代而已」、「也沒說是一次繳吧」、「接受而已，能不能拿出錢來又是一回事」、「其實現在一百萬對一個小家庭來說是有的，但付掉後家中經濟會變得非常脆弱」、「富二代不用去打工吧」、「會不會是接受賠償是指確定要賠償但還沒」。

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