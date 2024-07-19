龜記也出事！ 員工「安全帽放冰箱」 當事店家緊急回應

網友爆出龜記員工把安全帽放進冰箱。（圖擷取自 Threads ）

2024/07/19 11:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期手搖飲因為員工不當行為造成的食安問題連環爆，昨日有網友在社群平台爆料，指桃園市八德區某飲料店的員工，竟然將安全帽放進有食材的冰箱，貼文一出引發網友們熱議，當事店家也在該貼文緊急發聲明回應。

昨日有網友在社群平台Threads爆料指出，桃園市八德區某飲料店的員工，把安全帽放進存放食材的冰箱中，有網友指出當事店家為「龜記茗品八德廣福店」，其他網友留言怒批「他這動作，不知道的人會以為他在尿尿欸！」、「現在年輕人有些真的很沒水準」、「是打算讓我從今天開始只喝水了是吧？」、「現在是年輕人打算把打工的店玩到關店嗎？」、「真的很不明白現在的小朋友都很貼心，自動上繳證據，完全省去蒐證這步」。

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龜記茗品八德廣福店負責人則留言回應，因員工的個人行為脫序致上歉意，深感抱歉。也為該店的教育及管理部分特別加強了處理，列出3點包括事發後已在店內通過面對面員工會議，加強宣導以及教育訓練；門市所有人務必遵守食品安全規定，切勿擅自置放非冰箱內該放置之物品；所有有關營業面食安範圍內之物品，物料，每日必須檢查是否有不符合門市規範之狀況，經發現必需立刻處理及回報。

龜記茗品八德廣福店補充店內員工教育的部分，處理方式為下：1.該名員工上班禁止使用手機。2.往後若有員工有疑似行為皆比照辦理。3.針對該名員工已做出相對懲處，並已嚴重告誡切勿再次發生相同或類似的事件，若再犯則當下無異議開除。

聲明也為此事件再次致歉，希望理解、諒解督導教育不周的部分。也請網友提供聯繫方式，下次若到該店消費，將誠意的致歉並做補償。

當事店家的回應。（圖擷取自 Threads ）

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