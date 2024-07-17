可不可員工「加料」炎上！ 其他分店莫名躺槍 女店員無辜遭辱罵

可不可關埔分店因為女店員吐口水、手抓珍珠的惡行曝光遭撻伐，總公司已勒令停業。（圖翻攝自Google街景）

2024/07/17 20:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖手搖飲料店「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店一名女店員，近日因不滿打烊前有顧客下單，製作飲料時往手上吐口水，接著徒手攪弄珍珠洩憤，還將過程拍下PO網痛罵顧客，引發網友撻伐。沒想到有其他分店店員在網上抱怨，他們因為這起事件無辜躺槍，這幾天接到不少辱罵電話，相當心累。

可不可關埔分店2名女店員，本月14日晚間準備關店打烊時，突然收到外送平台訂單，其中一人為宣洩不滿，將口水吐到手上，將沾有口水的手直接放進裝珍珠的容器內攪弄，一邊抱怨「打烊前訂是不是，加料！」另一人則以手機拍下飲料製作過程，還PO到IG限動痛罵「這位客人真幸運，喝到美女手抓飲料！我X拎娘打烊前定（訂）的都去死！」

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該限動被轉發後掀起網路撻伐。隨著輿論延燒，有其他分店的女店員在Threads上透露，因為這件事情，她的同事上班時就接到惡意電話，對方劈頭就問：「你們知道可不可吐口水事件嗎？你們也會吐口水嗎？是不是可不可都一樣那麼爛啊？」同事聽完隨即禮貌回應：「呃......不好意思我們不會做出這樣的事情，而且我們也不是那間店的，這種行為屬於個人行為，我們不會這樣做的。」

接著對方問能否外送，同事以為有安撫到客人，怎料對方下秒說了句「你們幫我做10杯飲料，給狗喝的！」說完就馬上掛掉，讓同事十分錯愕。原PO無奈表示，「我們整個超傻眼，到底關我們X事？好險是另外一個女生接電話的，如果是我就罵人了！這年頭怎麼什麼人都有啊？」

還有另一名自稱在可不可清大店的店員分享，「今天還有人打來可不可清大店說『誰還敢喝你們的紅茶？』，然後講完直接掛斷，真的超好笑！會不會他每家都打？真的有在閒的！」

其他網友紛紛表示，「雖然那個引起恐慌是沒錯，但不要以偏概全耶，那完全是個人行為，扯到別間分店我覺得有點太誇張」、「真的有夠衰，被這樣對待」、「這種惡意的人也沒好到哪去」、「被波及真的很倒楣」、「辛苦你們了，被另一間店同事雷，還要被奧客刁難」、「也太沒品了吧！光看你打的對話我就快牙起來！」

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