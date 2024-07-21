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美國爆發李斯特菌疫情 已釀2死28人住院

美國發生李斯特菌疫情，目前已造成2死28人住院。（美聯社）

美國發生李斯特菌疫情，目前已造成2死28人住院。（美聯社）

2024/07/21 10:52

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國12州發生李斯特菌病例，目前已造成2死28人住院，推估是在熟食店（Deli）食用肉類所造成的，包括切片火雞、火腿、豬肝腸等等，衛生官員建議高風險人群例如孕婦、老年人、免疫系統低下的民眾，避免食用這些產品。

據《美聯社》報導，疫調人員經過追蹤後，發現89％的患者都曾在熟食店吃過切片的肉類，可能就是這次疫情的來源，但尚無法確認是哪種特定肉食，因此美國疾病管制與預防中心（CDC）尚未下令回收任何食品。

美CDC警告，實際患病人數可能會更多，因為部分在家休養的人不會接受檢測。據了解，感染李斯特菌會導致發燒、肌肉疼痛和疲勞，更嚴重一點會有頸部僵硬、意識混亂、失去平衡和抽搐等症狀。

美CDC表示，李斯特菌對於65歲以上和免疫系統較弱的人來說相當危險，對孕婦還會造成流產的風險，此次疫情的患者從32歲到94歲不等，年齡中位數為75歲。

美CDC指出，若民眾家中有買回來冷藏的熟食肉片，可透過重新加熱來消滅可能存在的任何細菌，只要內部溫度達到攝氏74度即可。另外，李斯特菌過去曾造成起司、豆泥、牛奶、蘑菇、沙拉和冰淇淋的召回和下架。

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