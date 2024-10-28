南高屏大雨！ 東北季風今報到 北台灣高溫剩25度

今日東北季風增強，北部及東北部轉為有局部短暫雨天氣，氣溫也轉涼。（資料照）

2024/10/28 06:55

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（28）日東北季風增強，北部及東北部轉為有局部短暫雨的天氣，除了降雨機率高，大台北及東北部地區也容易出現較大雨勢。由於對流雲系發展旺盛，氣象署針對台南市、高雄市及屏東縣發布大雨特報，民眾需注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署表示，今日除了北台灣易有較大雨勢，花東地區也有零星短暫雨，中南部及澎湖、金門、馬祖維持多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，南部山區雨勢會比較大。

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各地溫度方面，北台灣及馬祖天氣轉涼，高溫約23至25度，其他地區及澎湖、金門仍有27至30度，感受舒適溫暖，至於各地低溫約22至24度。今日空氣品質部份，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週二（29日）受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部、宜蘭22至24度，花東24至29度，中南部22至31度；北部及東北部地區有局部短暫雨，大台北及東北部地區有可能出現較大雨勢，東部及東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週三（30日）受到東北季風及21號颱風「康芮」的外圍環流影響，基隆北海岸、大台北及東北部地區並有局部大雨，東部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲天氣。北部、宜蘭21至24度，花東23至29度，中南部21至30度。

週四（31日）、週五（11月1日）受到東北季風及颱風「康芮」外圍環流影響，北部及東北部地區有陣雨，並有可能出現大雨或局部豪雨，東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。北部、宜蘭22至27度，花東24至30度，中南部21至30度。

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 25 25 ~ 29 25 ~ 30 24 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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