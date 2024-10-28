10/28各報重點新聞一覽

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，不管是民主黨總統候選人賀錦麗或共和黨總統候選人川普當選，都不必擔心美國對台基本路線改變。（資料照）

2024/10/28 07:11

自由時報

不論賀、川誰當選總統 谷立言：不必擔心美對台基本路線改變

美國總統大選將於下月五日登場，針對選後的局勢，美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，不管是民主黨總統候選人賀錦麗或共和黨總統候選人川普當選，都不必擔心美國對台基本路線改變，台美關係一直獲美國跨黨派支持，包括對台灣的軍事協助，選後也會繼續下去。

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日本眾院大選 自民黨重挫

日本眾議院大選廿七日投開票，至截稿前開票進度來看，執政黨自民黨未能單獨過半，與公明黨合組的執政聯盟距離過半的二三三席，也還有一段差距。自民黨大敗讓首次領軍的首相石破茂在選後恐被究責，是否會成短命內閣，將成為關注焦點。

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南投力行產業道路破損毀車 遊客提國賠 法院判賠13.3萬

外地遊客開車行經有「最爛道路」之稱的南投縣仁愛鄉力行產業道路，因路面破損龜裂，車輪陷坑洞失速滑撞山壁，車毀人傷而提告請求國賠，求償卅七萬九千餘元，南投地院判賠十三萬三千多元，全案可上訴。仁愛鄉長江子信表示，尊重司法判決，公所會開會討論該案，原則上會照法院判決金額賠償。

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聯合報

我申請加入CPTPP 今年最關鍵

跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）執行委員會，將於下月廿七、廿八日在輪值主席國加拿大登場，今年被視為我國入會關鍵年，行政院經貿談判辦公室指出，已透過各種管道持續爭取加入，須視全體成員討論結果，非操之在我。

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日眾議院大選 自民黨未過半

日本眾議院大選廿七日舉行正式投票，根據各家日媒在選舉結束後公布的出口民調和開票結果，執政黨自民黨無法單獨過半。首相兼自民黨總裁（黨魁）石破茂受訪時表明，不排除與在野黨合作，也不會請辭。

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中國時報

谷立言：兩岸全面性戰爭 可能性低

美國總統大選11月5日登場，美國在台協會（AIT）處長谷立言指出，無論是民主黨候選人賀錦麗，或是共和黨候選人川普當選總統，「不擔心美國的基本路線改變」，台灣擁有美國跨黨派支持，美國對台軍事協助、經貿交流與印太戰略都不會有太大改變；至於兩岸要爆發全面性戰爭，他說「可能性滿低的」。

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日本眾院改選 自民黨暴跌未過半

日本27日舉行眾議院改選，依據日本放送協會（NHK）出口民調預測，自民黨與公明黨的席次預計落在174至254席之間，恐難以維持現有席次過半的優勢。擔任首相的自民黨總裁石破茂坦言「情勢相當嚴峻，遭到民意的嚴厲審判」，但他將全力履行職責，無辭職規畫。

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自民黨大敗讓首次領軍的首相石破茂在選後恐被究責，是否會成短命內閣，將成為關注焦點。（路透）

外地遊客開車行經南投縣仁愛鄉力行產業道路，因路面破損龜裂造成車毀人傷，提告請求國賠，南投地院判賠十三萬三千多元。（資料照）

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