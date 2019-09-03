審查焚化廠啟爐預算 台東縣議會炮聲隆隆

2019-09-03 20:10

［記者黃明堂／台東報導］台東縣府打算花費5.63億元來啟用焚化廠，縣議會今天審查相關預算，部分里長到場監督，市區議員則接力炮轟縣府，質疑啟爐將釀空污，全台東市受害。

台東縣議會臨時會審查追加減預算，今天進入最受矚目的焚化廠追加預算，十多位台東市里長特別到議場旁聽，並表達反對包裹表決，要縣議員做好堅督角色；不過，掩埋場所在的建農里里長林金寶贊成啟爐，他說，建農里已經幫全市處理垃圾15年了，不應該繼續讓建農承擔。

在審查預算時，縣議員林參天對環保局長謝清泉炮火猛烈，指焚化爐所在地是馬當部落傳統領域，部落反對啟爐，環保局卻一意孤行。謝清泉則說，有準備要溝通，但強調依原基法，此案不必部落同意。

陳志峰則說，環保局只送來700多萬的追加預算就要啟爐，等於議會一通過，就幫縣府背書了5.63億的預算。謝清泉解釋，啟爐要2年半的時間，預算逐年編列，屆時一樣要議會審查。

吳景愧批評縣府現在都拿若不啟爐，環保署就不補助經費來要脅。

黃治維認為，縣府根本沒有落實資源回收，未從源頭處理垃圾，就算焚化，也有底渣要處理。謝清泉說，目前請高雄代燒，每送100噸要載回180噸底渣，未來若自己焚燒，每百噸只產生15噸底渣。

周達三說，高雄及屏東不幫台東代燒垃圾，就是當地居民怕空氣污染，林威志說，最近已有雜誌調查全台焚化廠的煙囪都有空污問題。

林威志還說，環保局帶縣長去日本看焚化爐，只看好的，卻漠視日本的報告指焚化爐鄰近區罹癌率是2倍，台東若啟爐，全市受害。

謝清泉說，焚化爐排放一定符合國家標準，而且投入修繕時也會更換過濾效果更好的設備。

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