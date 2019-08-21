當議長質疑焚化廠會污染、當縣長卻要啟爐 饒慶鈴這麼說...

2019-08-21 15:19

［記者黃明堂／台東報導］台東縣長饒慶鈴在擔任議長期間曾質疑焚化廠會污染，競選縣長時也承諾不會啟用焚化廠，但當上縣長卻要啟用焚化廠，她的理由是到日本考察，確認焚化是處理垃圾最好的方式。

台東焚化廠從興建、閒置，至今16年，縣議會都扮演把關角色，使得焚化爐無法啟用，修繕所需經費也被阻擋。

去年11月縣長選舉期間，台東公民監督聯盟與南島社區大舉辦「台東縣、市長給問？」公民提問活動，饒慶鈴雖未出席，但出具書面答復當選縣長後，焚化廠只維持備用狀態，也就是不啟用焚化廠。

饒慶鈴昨天發出給大豐地區鄉親的一封信，在信中自承「從擔任議員、議長一路到現在身為縣長........也擔心啟用焚化廠是否會造成環境污染、是否會危害鄉親健康........，但在比較啟用與不啟用的種種後果後，我的憂慮頓時釋然」。

饒慶鈴說，她考察了日本九州8處焚化廠及廚餘處理設施，絕對有信心將這座焚化廠的設備更新，升級空氣污防制系統，採用最好的技術，做好環境監測，相關的廢氣排放及戴奧辛濃度一定在法規標準內。

饒慶鈴為爭取民意支持啟用焚化爐，除了公開信，也展開密集遊說，連今天在國中小學校長會議的專題演講，也針對啟爐進行說明，並播放她到日本考察的影片。

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