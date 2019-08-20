東縣長發公開信請市民支持啟用焚化廠 允先達標準

2019-08-20 10:30

［記者黃明堂／台東報導］台東縣長饒慶鈴選擇啟用焚化廠，今天發出給公開信，強調啟用焚化廠，是為台東打造在地自主且可長可久的垃圾處理機制，並承諾：「不達標準絕不啟用」。

醫師余文儀指出，台東焚化廠過去的試燒過程有問題，環保局雖然堅稱試燒溫度超過900度，但不可信，應該拿出証據供大家檢視，這是一座可能排放戴奧辛的問題焚化爐，不可啟用。

饒慶鈴撰寫一封給大豐地區及台東市鄉親的公開信，希望全體市民能支持這一重大決策。她承諾，未來焚化廠升級後排放未達法規標準是絕對不會啟用。

饒慶鈴說，從104年起，轉運到外縣市代燒就開始發生問題，不僅代燒收費調到3倍，後來甚至演變至即使付費，外縣市的焚化廠也沒有多餘的量可以代台東燒垃圾。這1、2年情況更嚴峻，縱使有少量代燒也要運回1.8倍的底渣，以致於全縣84%的垃圾堆積在掩埋場，已成為一座座的垃圾山，尤其綠島及蘭嶼2個離島垃圾，從今年1月就無法轉運，堆積1000多公噸的垃圾，所以解決台東長期以來的垃圾問題，已是她必須要勇於承擔的重責大任。

饒慶鈴表示，這個決策是經過審慎評估，甚至親自利用3天的時間考察了日本九州8處焚化廠及廚餘處理設施，絕對有信心將這座焚化廠的設備更新，升級空氣污防制系統，採用最好的技術，做好環境監測，相關的廢氣排放及戴奧辛濃度一定在法規標準內，未達標準絕對不會啟用。

她也說，會邀大豐地區居民、民意代表、環保團體及專家學者組成監督小組共同把關，希望鄉親信任及支持。

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