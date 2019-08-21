重啟焚化廠 台東縣府主管取經外縣市廢棄物處理

2019-08-21 10:28

［記者王秀亭／台東報導］為重啟焚化廠，台東縣政府積極爭取縣民的支持，繼縣長饒慶鈴昨天發公開信，這周連續安排2梯次到他縣廢棄物處理參訪，參與者為縣府各局處主管，饒慶鈴說，盼同仁對台東垃圾危機及自主處理機制有共識，並站在同一陣線向民眾釋疑。

由台東縣環保局規劃的它縣廢棄物處理觀摩，第二梯次在今天上午啟程，饒慶鈴特地在啟程前向參與的局處主管說明重啟緣由。

饒慶鈴表示，過去縣內垃圾仰賴高雄、屏東代燒，13座垃圾掩埋場也還有2、3才達飽和，如今國內各焚化廠已有不代燒外縣市垃圾氛圍，8月初親自到日本參訪廢棄物處理廠後，發現現在的垃圾焚化廠設備及操作技術，已和大家所想不一樣，相信重啟的決定是對鄉親最負責的選擇，也為台東垃圾處理訂下一個里程碑。

饒慶鈴說，垃圾處理問題及重啟焚化廠是縣府的事，不應讓環保局單獨扛責任，因而安排參訪，主要是讓縣府同仁對台東縣垃圾危機，及可行的自主處理模式有所體認，以利台東未來提昇廢棄物自主處理能力政策執行，大家站在同一陣線，比縣長講再多都有用。

縣環保局表示，兩梯次近120人參訪，將參觀高雄市中區、南區及屏東縣崁頂垃圾資源回收（焚化）廠，均曾經協助過台東代燒垃圾的焚化廠，已使用十餘年，雖然是活性碳注入的舊式濾袋集塵器，但其相關廢氣排放及戴奧辛濃度均符法規標準，未來臺東的焚化廠採用的空污防制設備比這更新穎，降低排放濃度的效果一定更好。

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