台東焚化爐已賠19.6億 啟用還要再花4.7億！東大教授反對

2019-07-22 08:44

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府今天下午將舉辦5場啟用焚化爐說明會的第1場，台東大學教授、台灣環境保護聯盟執行委員劉烱錫透過社群、投書，宣揚反對啟爐的主張。他說，縣府賠廠商19.6億了，為啟爐還要花4.7億，且不能根絕垃圾，還釀污染。

劉烱錫說，他在2000年擔任台東縣環評委員期間，原本對焚化爐乍聽很心動，後來細讀文獻、資料，認為源頭減量、垃圾分類、回收再利用才是正途，但當時未能改變縣府立場，幸好有地方各界反對，才讓建好的焚化爐沒能營運。

劉烱錫說，縣府未經議會同意，以仲裁結果為由，逕自賠償達和公司19.6億，已讓縣民錯愕，縣府今天舉辦5場說明會，他與環盟台東分會長李偉俊、前會長廖秋娥在7月15日上午拜會環保局長謝清泉，謝表示焚化爐是解決垃圾問題的唯一可行方式，並稱因物價、工資上漲，重啟焚化爐應從3.5億元調高為4.7億元，並認為環保署可補助台東縣政府。

劉烱錫說，垃圾送到焚化爐，會製造空氣污染與溫室氣體外，也破壞台東好山好水形象始。

他說，台東縣垃圾約有33%為廚餘，可由家庭自行去化，生物性廢棄物可轉換為生質顆粒，紙類、瓶罐、電池等可回收物品可透過AI再細分，做好垃圾分類與回收利用可使垃圾大減為10%，且不再發惡臭。環保署若還有強力垃圾源頭減量的獎補助措施，還有下降空間。如果環保署可補助台東縣府重啟焚化爐，何妨先給台東人試試看走零垃圾途徑。

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