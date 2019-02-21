中央恐追回台東焚化廠21億補助？台東環保局：工程會恐誤會

2019-02-21 12:11

［記者王秀亭／台東報導］行政院公共工程委員會今天將召開閒置列管公共設施會議，卻傳出中央對台東縣焚化廠活化為環境教育中心有意見，恐追回補助台東縣政府的21億元，台東縣環保局長謝清泉聞訊後表示，盼中央了解相關背景，及考量目前台東焚化廠啟爐是否適宜。

網路媒體今天報導行政院公共工程委員會列管閒置公共設施，台東縣焚化廠名列「蚊子館」亞軍，主委吳澤成對該媒體表示，台東縣焚化廠應負起縣內垃圾處理的責任，不應只活化為環境教育中心，不排除把補助台東縣政府的經費要回。

謝清泉表示，在今天下午召開閒置空間審查會議前，傳出此一消息，工程會主委恐有誤會。

謝清泉說，當初台東縣焚化廠是配合環保署一縣市一焚化爐政策而興建，非台東縣政府主動爭取建設，因地方反對，經仲裁須給付興建焚化廠的公司建設經費，縣府與環保署2012年達成協議，比照BOO廠商停爐後管理維護方式，維持違背用狀態，備用期間做為環境教育設施，才同意逐年撥付補助款。

謝清泉指出，焚化廠活化為台東縣環境教育中心，1年逼近1萬人次造訪，政府應鼓勵此一活化方向，加上台東縣近年垃圾減量，每天垃圾量已由當年的270多公噸減少到85至90公噸，台東縣焚化廠若啟爐，勢必成為縣府龐大財政負擔。

謝清泉進一步說明，縣府並非不啟用焚化爐，亦已完成重啟焚化爐的可行性評估，而環保署2017年頒布多元垃圾處理計畫，台東縣積極配合，已完成設置MBT（機械生物分選系統）或氣化廠的可行性評估，台東縣政府須審慎評估，縣長饒慶鈴3月底前會做出決策，決定何種方案才是對台東最好的垃圾處理機制。

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