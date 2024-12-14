繼盧武鉉、朴槿惠後 尹錫悅成南韓史上第3位被彈劾總統

被彈劾的南韓總統尹錫悅。（法新社）

2024/12/14 17:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會繼7日彈劾總統尹錫悅失敗後，今（14日）下午4時（台灣時間下午3時）再度進行表決，最終宣布以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效通過，而尹錫悅也成為繼2004年盧武鉉、2017年朴槿惠後，南韓政治史上第3位被彈劾的總統。

律師出身2003年當選總統的盧武鉉，2004年遭國會成功彈劾，改由國務總理代理總統職務。不過，2004年南韓憲法法院駁回彈劾，讓盧得以恢復職務直到2008年，在任期後涉貪腐接受調查，最後在住家附近的山區墜崖身亡，他在遺書中自認清白，也期望歷史給他公正評價，他還說自己活著只是一個累贅，要求把遺體火化。

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挾帶南韓首位女性總統光環的朴槿惠2016年爆發密友崔順時干政風暴，崔順時被控利用朴槿惠總統職權向政、商界施壓取得特權和利益。即使朴槿惠就此事多次公開向南韓民眾道歉，仍無法挽回民眾對她的信任，民調大幅滑落至個位數。

2016年12月朴槿惠遭國會彈劾停職，但仍須由憲法法庭通過彈劾才能解除總統職務，在此之前，朴槿惠仍擁有司法豁免權。直到2017年3月，憲法法庭做出最終判決，通過彈劾案，朴槿惠即刻解除總統職務，成為南韓首位因彈劾下台的總統。南韓在同年5月重新舉辦總統大選；朴槿惠後來因刑案遭判刑20年，服刑近5年後獲准保外就醫，並於2021年獲特赦。

尹錫悅本月3日夜間無預警宣布戒嚴，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。之後南韓全國人民與各黨人物紛紛要求尹錫悅下台，韓國國會7日首次對尹錫悅彈劾案表決，但當時因執政國民力量黨議員集體缺席，僅3人倒戈使彈劾案鎩羽而歸，14日下午4時（台灣時間下午3時）再度進行表決，最終宣布以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效通過。

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前南韓總統朴槿惠。（法新社）

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