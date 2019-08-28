高雄再停燒台東垃圾 台東苦惱：堆疊近2萬噸垃圾

2019-08-28 12:56

［記者王秀亭／台東報導］高雄市每周協助台東縣代燒140噸（每日20噸）垃圾，受到高雄市中區廠鍋爐操作問題影響，3爐僅剩1爐可運作，即日起停燒外縣市垃圾，台東縣環保局長謝清泉說，今年迄今已多次停燒，全縣每天產生87噸垃圾，其中約70噸無法掩埋，如今只能繼續在幾近飽和的各鄉鎮垃圾掩埋場堆疊。

「又停了！」謝清泉說，好不容易高雄市環保局願意每天代燒20噸，疏緩台東縣垃圾問題，但只要高雄市3座焚化廠一有問題，就須停止代燒，日前高雄市已通知考量冬季高雄空氣品質不佳、擴散條件差，從10月至明年3月不代燒外縣市垃圾，想不到這個星期又因中區廠鍋爐操作問題，停燒一周，後續須視其他三座焚化廠及中區廠修繕情形，才會調整外縣市處理量。

謝清泉指出，高雄市代燒台東垃圾，只是讓縣內垃圾堆疊的速度減緩，全縣13座垃圾掩埋場幾乎達到飽和狀態，每天有84%的垃圾無法掩埋，只能持續往上堆疊，其中又以台東市建農掩埋場最為嚴峻，以堆疊近2萬噸垃圾，活化後打包的廢塑料也有1萬噸。

謝清泉說，縣內垃圾處理已極為嚴峻，縣長饒慶鈴也做出重啟焚化廠決定，不過重啟費用中的1.4億縣府配合款，需在這周的台東縣議會臨時會中，以追加減預算案，交由議會通過。

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