北市抽驗中秋節月餅、烤肉食材 1件豆干驗出過氧化氫

2019-09-02 10:56

〔記者蔡思培／台北報導〕中秋節將至，北市衛生局7月底至8月初進行月餅產品及烤肉用食材抽驗，共計抽驗111件月餅、烤肉醬、烤肉用食材產品，檢驗結果1件豆干不符規定，不合格率0.9％。

衛生局這次共檢驗111件產品，包括31件中秋月餅產品（含各式月餅、綠豆椪、鳳梨酥、鹹蛋黃及烘焙餡料等）、11件烤肉調味醬及69件常見烤肉用食材（含肉製品、海鮮、蔬菜、加工煉製品、豆干、米血等）。檢驗項目包含防腐劑、著色劑、蘇丹色素、動物用藥、農藥殘留、硼砂、保色劑、甜味劑、漂白劑等。1件豆干檢出過氧化氫為陽性，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之規定。

衛生局針對不符規定之產品已令業者立即下架，經查產品來源為新北市，已移請轄區衛生局查察其原料及製程。食品藥物管理科科長陳怡婷表示，食品添加物使用不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之規定者，可依食品安全衛生管理法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

過氧化氫俗稱雙氧水，是家庭中常用的漂白劑及消毒劑。台灣規定過氧化氫可使用於食品（麵粉及其製品除外）作為殺菌，但最終產品中不得殘留，食品加工所使用的過氧化氫必須符合食品添加物之相關規定。衛生局建議民眾，購買食品時勿以產品之色澤為取向，並對異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品提高警覺，以避免購買到違規食品。

衛生局也提醒，民眾在選購中秋月餅、烘焙餡料及烤肉食材時，應注意產品是否適當儲存以維持新鮮度。食品業者在生鮮產品批發、零售或供攤販使用時，也應儘可能冷藏保存於7℃以下，如置於常溫，以不超過3小時為限，並採「先進先出」原則，以維持產品的品質。

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