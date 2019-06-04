南投抽驗端節食品 3年首見「零違規」

2019-06-04 08:08

〔記者謝介裕／南投報導〕再過3天就是一年一度的端午節，南投縣衛生局就端午應景食品抽驗的報告也出爐，總共抽檢30件，檢驗結果全部符合規定，也是3年來首見零違規紀錄，希望業者能繼續保持下去，共為食安盡分心力。

南投衛生局指出，此次抽驗的業者，除了粽子供應商、市售通路等實體店面以外，連同網購粽子製造業也在其中，抽驗粽子的食材包括蝦米、菜脯、筍製品、蛋黃、香菇、粽葉等，檢驗項目則有防腐劑、二氧化硫、甜味劑、蘇丹色素、大腸桿菌、重金屬及農藥殘留等等，結果均符合標準。

時下粽子的口味五花八門，有甜的、鹹的、葷的或素的，打開粽葉，香味四溢，令人垂涎三尺，若是稍有不留意，便可能造成身體負擔，因此，南基醫院營養師周孟穎提醒民眾應把握少油、少糖、少鹽、少醬料、多蔬果的「四少一多」原則，保證吃粽不變重！

周孟穎進一步表示，坊間也流傳許多與端午飲食有關的台灣俚語，如「呷茄呷到會搖」代表意氣風發；「呷豆呷到老老」則具有長壽之意，暫且撇開迷信之說，茄子、四季豆等豆類，均是當令食材，多多食用對健康的確有加分效果，也讓人體驗到老祖宗智慧的一面。

除此，衛生醫療單位建議消費大眾，購買蝦米、香菇等粽子食材，一定要避免選購顏色鮮豔或偏白的產品，並留意是否有化學成份的刺鼻味，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣衛生局服務專線049-2231994。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法