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中國廣東高速公路坍塌增至48死 一週前還稱已檢查各路段邊坡

有專家指出，從事故現場的崩塌面積來看，事故發生應該不是突然出現的，路基下面已經懸空，這不會是瞬間發生的，先前會有徵兆，應該是持續了一段時間。（歐新社）

有專家指出，從事故現場的崩塌面積來看，事故發生應該不是突然出現的，路基下面已經懸空，這不會是瞬間發生的，先前會有徵兆，應該是持續了一段時間。（歐新社）

2024/05/02 16:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省梅龍高速公路（梅大高速公路）1日凌晨突然坍塌，多達23輛汽車掉落，罹難人數持續攀升至48死，還有30人受傷搶救中。

綜合中國媒體報導，廣東梅大高速公路往福建方向的茶陽路段，在1日清晨2點10分左右疑似路基流失突然坍塌，20餘輛汽車掉落山坡，多輛汽車墜落爆炸起火，造成嚴重傷亡，今下午2點已發現23輛車陷落，48人死亡、30人受傷。

為何傷亡持續升高，當局表示涉事車輛較多，救援困難，同時在車輛陷落過程中，部分車輛被泥土覆蓋，導致無法在第一時間被發現。

資料顯示2014年12月31日，梅大高速二期及東延線竣工通車，共33.6公里，梅大高速公路全線貫通，此次事故發生路段正位於梅達高速二期及東延線，意即該條公路完工不到10年就發生坍塌意外。

梅大高速運營管理方為廣東大潮高速公路股份有限公司（大潮高速），在4月22日還稱，連日強降雨，養護單位排查邊坡732處，發現28處不穩，已安排施工單位進行修復，不料5月1日還是發生嚴重坍塌意外。

有專家指出，從事故現場的崩塌面積來看，事故發生應該不是突然出現的，路基下面已經懸空，這不會是瞬間發生的，先前會有徵兆，應該是持續了一段時間。

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