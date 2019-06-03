為了跑攤一個早上吃6個肉粽 選民驚呼：議員，母湯

2019-06-03 09:53

〔記者唐在馨／台中報導〕端午連假將近，各地都在辦包粽子活動，民意代表包括立委，議員及里長等等，受邀之餘免不了得吃下選民送上的粽子，各民代的臉書都被粽子洗版，台中市議員何敏誠甚至表示：一個早上就吃了6個肉粽，雖然選民表示果然「有誠意」，但為了健康，也忍不住跟他說：議員，母湯。

何敏誠是在臉書上表示，各里都在包粽子，盛情難卻下，他一個早上就吃了6個肉粽，濃濃的人情味，真爽，但也表示要多運動了，並祝大家端午節快樂。

由於何敏誠曾代表民進黨參選過議長，有選民在他臉書留言：議長最親民了，也有人說：議員辛苦了，但也有選民驚呼：6顆，並留下驚訝的表情符號，而除了何敏誠外，例如台中市議員張耀中也在臉書貼吃粽子的畫面，表示：有媽媽的味道，而如議長張清照及立委何欣純等人，也都有包粽子的畫面。

有民代私下表示，他每跑一個行程，地方人士都說：這是全世界最好吃的粽子，然後塞了一個粽子過來，這種情況能不吃嗎？連續幾天跑下來，雖然和鄉親成功搏感情，但肚子也塞滿了粽子，也可以說是另類「職災」？

對此，台中慈濟醫院營養師余雅惠指出，臨床衛教發現，八成病人不清楚粽子內餡代表的成份，有人以為粽子是餐間點心，然而明白粽子應歸類為正餐的人，卻又誤認一餐吃一顆粽子就等於有節制，結果一天吃3顆，遠遠超標！

她強調，粽子份量十分重要，大又餡多的粽子，一顆熱量可能是一碗飯的兩倍，避免節後體重、血壓、血糖齊飆高，不論哪種粽，粽子食用量不要比女生的拳頭大為基準，以一天一小顆為宜。

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